НХЛ: «Вегас» разгромил «Тампу», победы «Питтсбурга» и «Бостона»

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Битва двух лидеров конференций завершилась разгромной победой «Вегаса» - новичок НХЛ в гостевом противостоянии с «Тампой» ударно провел первый период, а в концовке второй 20-минутки снял все вопросы о победителе матча. У «Вегаса» по два очка набрали Давид Перрон (1+1) и Дерик Энгелланд (0+2).Точный бросок Евгения Малкина позволил «Питтсбургу» на выезде обыграть «Лос-Анджелес». Действующий чемпион НХЛ одержал 25-ю победу в сезоне и упрочил свое позицию в зоне плей-офф.«Бостон» на выезде легко разобрался с «Айлендерс». Главным героем матча стал Патрис Бержерон – канадец оформил второй хет-трик в сезоне и забросил свою 14 шайбу в последних 16 матчах.Результативная перестрелка «Нью-Джерси» и «Вашингтона» завершилась победой хозяев в овертайме. Победную шайбу забросил Тэйлор Холл, на счету которого в 42 матчах текущего сезона уже 47 очков (17+30).Коламбус – Даллас – 2:1 Б (1:0, 0:0, 0:1)Нью-Джерси – Вашингтон – 4:3 ОТ (1:1, 2:1, 0:1)Айлендерс – Бостон – 2:5 (1:1, 0:2, 1:2)Филадельфия – Торонто – 3:2 ОТ (0:0, 0:2, 2:0)Оттава – Сент-Луис – 1:4 (0:0, 1:3, 0:1)Рейнджерс – Баффало – 4:3 (1:1, 1:1, 2:1)Тампа-Бэй – Вегас – 1:4 (0:2, 1:1, 0:1)Нэшвилл – Аризона – 3:2 Б (0:0, 1:1, 1:1)Колорадо – Сан-Хосе – 5:3 (3:0, 1:1, 1:2)Лос-Анджелес – Питтсбург – 1:3 (0:1, 1:0, 0:2)