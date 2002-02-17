Свитолина пробилась в полуфинал турнира в Дубае

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Действующая чемпионка «Dubai Tennis Championships» в четвертьфинале за 1 час и 23 минуты в двух сетах обыграла 48-ю ракетку мира Наоми Осаку.На старте матча Свитолина быстро повела 5:0, затем позволила Осаке сделать один обратный брейк, но в восьмом гейме собралась и завершила сет в свою пользу.По ходу второй партии украинка уступала 2:4, однако смогла выиграть четыре гейма подряд. Свитолина взяла реванш у Осаки и сравняла счет в личных встречах с японкой (2:2).В матче с Осакой Свитолина сделала 14 виннерсов, допустила 23 невынужденных ошибки, реализовала 5 из 7 брейк-поинтов, а также дважды позволила сопернице взять свою подачу.За финал в Дубае Элина Свитолина поспорит с экс-первой ракеткой мира и двукратной победительницей турниров Большого шлема Анжелик Кербер.– Наоми Осака (Япония) – 6:2, 6:4