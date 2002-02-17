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Раздел: Спорт  
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Свитолина пробилась в полуфинал турнира в Дубае

Свитолина пробилась в полуфинал турнира в ДубаеПервая ракетка Украины Элина Свитолина вошла в четверку сильнейших на крупном турнире в Дубае категории WTA Premier с призовым фондом $2,000,000.

Действующая чемпионка «Dubai Tennis Championships» в четвертьфинале за 1 час и 23 минуты в двух сетах обыграла 48-ю ракетку мира Наоми Осаку.

На старте матча Свитолина быстро повела 5:0, затем позволила Осаке сделать один обратный брейк, но в восьмом гейме собралась и завершила сет в свою пользу.

По ходу второй партии украинка уступала 2:4, однако смогла выиграть четыре гейма подряд. Свитолина взяла реванш у Осаки и сравняла счет в личных встречах с японкой (2:2).

В матче с Осакой Свитолина сделала 14 виннерсов, допустила 23 невынужденных ошибки, реализовала 5 из 7 брейк-поинтов, а также дважды позволила сопернице взять свою подачу.

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За финал в Дубае Элина Свитолина поспорит с экс-первой ракеткой мира и двукратной победительницей турниров Большого шлема Анжелик Кербер.

Элина Свитолина (Украина, 1) – Наоми Осака (Япония) – 6:2, 6:4
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 Теги: Свитолина, Дубай, теннис

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Сегодня, 14:56 » Автор: Иван Мартынов
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