НБА: победы «Бостона» и «Кливленда», осечка «Портленда»

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Трехочковый бросок Джайлена Брауна за секунду до конца основного времени игры принес «Бостону» победу в выездном поединке с «Ютой». «Селтикс» обеспечили себе вторую строку на Востоке, а «Джаз» упустили шанс подняться на пятое место на Западе.: Джайлен Браун (21+5 подборов).Очередной мощный матч от ЛеБрона Джеймса помог «Кливленду» увезти победу из логова «Шарлотт» и удержаться на третьей строке на Востоке. Лидер «Хорнетс» Кемба Уокер набрал 21 очко и стал самым результативным игроком в истории франшизы.: ЛеБрон Джеймс (41+10 подборов+8 передач).«Портленд» без Дамьена Лилларда провалил решающую четверть и проиграл «Мемфису». «Блэйзерс» остаются третьими на Западе, опережая «Оклахому» на две победы.: Маршон Брукс (21 очко).Центровой «Миннесоты» Карл-Энтони Таунс в матче с «Миннесотой» набрал 56 очков и побил рекорд франшизы. Помимо Таунса в истории «Волков» три игрока набирали как минимум по 50 очков – Мо Уильямс (52), Кевин Лав и Кори Брюэр (по 50).: Карл-Энтони Таунс (56+15 подборов).Орландо – Бруклин 104:111 (33:36, 18:22, 30:27, 23:26)Шарлотт – Кливленд 105:118 (26:22, 28:42, 24:31, 27:23)Филадельфия – Нью-Йорк 118:101 (37:28, 30:35, 26:17, 25:21)Мемфис – Портленд 108:103 (20:28, 33:30, 23:23, 32:22)Миннесота – Атланта 126:114 (34:32, 31:25, 33:31, 28:26)Юта – Бостон 94:97 (24:18, 15:30, 32:19, 23:30)Финикс – Клипперс 99:111 (32:27, 24:31, 26:27, 17:26)Лейкерс – Даллас 103:93 (32:34, 23:22, 27:25, 21:12)