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Свитолина выиграла стартовый матч в Бирмингеме

Свитолина выиграла стартовый матч в Бирмингеме Первая ракетка Украины Элина Свитолина вышла во второй раунд крупного травяного турнира в Бирмингеме с призовым фондом $885,040.

Скоротечный травяной сезон Свитолина вновь решила открывать в Бирмингеме – в статусе второй сеяной украинка в первом раунде встречалась с 55-й ракеткой мира из Хорватии Донной Векич, которая на прошлой неделе в Ноттингеме дошла до полуфинала. По личным встречам Свитолина вела 2:0 и считалась большим фаворитом матча.

Стартовый сет прошел под диктовку Свитолиной – два брейка Элина подкрепила надежной игрой на своей подаче, проиграв за сет в своих геймах лишь пять мячей.

Вторая партия также складывалась по сценарию Свитолиной, пока не наступил шестой гейм. При счете 3:2 Элина отдала гейм на своей подаче, по ходу которого вела 40:15. Векич воспользовалась провалом соперницы и легко завершила сет в свою пользу.

Свитолина не стала зацикливаться на неудачной концовке второго сета и быстро подтвердила свое преимущество в классе. В решающем сете украинка сделала два брейка, а на своей подаче отыграла два брейк-поинта.

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За четвертьфинал травяного турнира в Бирмингеме Элина Свитолина поспорит с победительницей матча между француженкой Ализе Корне и представительницей России Екатериной Макаровой.

Донна Векич (Хорватия) – Элина Свитолина (Украина, 2) – 1:6, 6:3, 1:6
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 Теги: Свитолина, Бирмингем, теннис

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Сегодня, 15:38 » Автор: Иван Мартынов
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