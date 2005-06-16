Свитолина выиграла стартовый матч в Бирмингеме

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Скоротечный травяной сезон Свитолина вновь решила открывать в Бирмингеме – в статусе второй сеяной украинка в первом раунде встречалась с 55-й ракеткой мира из Хорватии Донной Векич, которая на прошлой неделе в Ноттингеме дошла до полуфинала. По личным встречам Свитолина вела 2:0 и считалась большим фаворитом матча.Стартовый сет прошел под диктовку Свитолиной – два брейка Элина подкрепила надежной игрой на своей подаче, проиграв за сет в своих геймах лишь пять мячей.Вторая партия также складывалась по сценарию Свитолиной, пока не наступил шестой гейм. При счете 3:2 Элина отдала гейм на своей подаче, по ходу которого вела 40:15. Векич воспользовалась провалом соперницы и легко завершила сет в свою пользу.Свитолина не стала зацикливаться на неудачной концовке второго сета и быстро подтвердила свое преимущество в классе. В решающем сете украинка сделала два брейка, а на своей подаче отыграла два брейк-поинта.За четвертьфинал травяного турнира в Бирмингеме Элина Свитолина поспорит с победительницей матча между француженкой Ализе Корне и представительницей России Екатериной Макаровой.Донна Векич (Хорватия) –– 1:6, 6:3, 1:6