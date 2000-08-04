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Лига Чемпионов: «Динамо» упускает победу в Праге. Видео
Киевское «Динамо» накануне провело первый матч третьего раунда квалификации Лиги Чемпионов.
Выездной матч против вице-чемпиона Чехии пражской «Славии» «Динамо» отыграло с оглядкой на свои ворота. Киевляне редко атаковали и практически весь матч отбивались от незамысловатых атак «Славии», сделавшей ставку на навесы и дальние удары.
В концовке матча «Динамо» усилиями Беньямина Вербича на ровном месте удалось открыть счет, но увезти победу из Праги «бело-синие» не смогли. В компенсированное время «Славия» с пенальти прервала сухую серию Дениса Бойко.
Индржих Трпишовски («Славия»): «В целом, у меня неоднозначные чувства по матчу. Если бы мы не забили, я бы оценил его отрицательно. Мы хорошо сыграли, за исключением первых 20 минут. В концовке матча преимущество уже было на нашей стороне. Большинство моментов было создано у ворот «Динамо», но курьезный гол пропустили мы».
Александр Хацкевич («Динамо»): «Игра, к которой мы готовились, сегодня и была на поле. Много борьбы, много верховой борьбы, верховых передач. Начало было хорошим, мы контролировали мяч, о чем и договаривались с ребятами. Пенальти? Нам со скамейки не было видно этого момента. Да, был фол, но почему не красная карточка — это решение арбитра».
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Ответный матч квалификации Лиги Чемпионов между «Динамо» и «Славией» состоится в следующий вторник, 14 августа.
Выездной матч против вице-чемпиона Чехии пражской «Славии» «Динамо» отыграло с оглядкой на свои ворота. Киевляне редко атаковали и практически весь матч отбивались от незамысловатых атак «Славии», сделавшей ставку на навесы и дальние удары.
В концовке матча «Динамо» усилиями Беньямина Вербича на ровном месте удалось открыть счет, но увезти победу из Праги «бело-синие» не смогли. В компенсированное время «Славия» с пенальти прервала сухую серию Дениса Бойко.
Индржих Трпишовски («Славия»): «В целом, у меня неоднозначные чувства по матчу. Если бы мы не забили, я бы оценил его отрицательно. Мы хорошо сыграли, за исключением первых 20 минут. В концовке матча преимущество уже было на нашей стороне. Большинство моментов было создано у ворот «Динамо», но курьезный гол пропустили мы».
Александр Хацкевич («Динамо»): «Игра, к которой мы готовились, сегодня и была на поле. Много борьбы, много верховой борьбы, верховых передач. Начало было хорошим, мы контролировали мяч, о чем и договаривались с ребятами. Пенальти? Нам со скамейки не было видно этого момента. Да, был фол, но почему не красная карточка — это решение арбитра».
Читайте также: Лига Чемпионов: «Бенфика» обыграла «Фенербахче», «Аякс» упустил победу над «Стандардом»
Ответный матч квалификации Лиги Чемпионов между «Динамо» и «Славией» состоится в следующий вторник, 14 августа.
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