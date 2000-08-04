Свитолина драматично прорвалась во второй круг турнира в Монреале

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Во втором раунде «Rogers Cup» Свитолина пыталась взять реванш у Михаэлы Бузарнеску за недавние поражения на Ролан Гаррос и в Бирмингеме.Первый сет Свитолина забрала за счет стартового рывка – Элина с двумя брейками повела 4:0 и не позволила Бузарнеску вернуться в игру.По ходу второй партии Свитолина вела с брейком 4:3, но моментально упустила свое преимущество. Тайбрейк украинка ухитрилась проиграть, ведя 5:2.Решающий сет Бузарнеску начала с двух брейков, однако Свитолина вовремя пришла в себя и вернулась в игру. В седьмом гейме при счете 15:15 румынка подвернула голеностоп и не смогла самостоятельно покинуть корт.Следующей соперницей Элины Свитолиной в Монреале станет победительница матча между Йоханной Контой и Викторией Азаренко (6:3, 3:0, прерван).- Михаэла Бузарнеску (Румыния) – 6:3, 6:7, 4:3, отказ БузарнескуЛеся Цуренко из-за травмы не доиграла свой матч второго раунда против Карлы Суарес-Наварро. Киевлянка в середине второго сета отказалась отпродолжения борьбы.Леся Цуренко (Украина) -– 4:6, 2:3, отказ Цуренко