Раздел: Спорт
Свитолина драматично прорвалась во второй круг турнира в Монреале
Первая ракетка Украины Элина Свитолина успешно начала защиту титула на крупном турнире категории WTA Premier 5 в Монреале.
Во втором раунде «Rogers Cup» Свитолина пыталась взять реванш у Михаэлы Бузарнеску за недавние поражения на Ролан Гаррос и в Бирмингеме.
Первый сет Свитолина забрала за счет стартового рывка – Элина с двумя брейками повела 4:0 и не позволила Бузарнеску вернуться в игру.
По ходу второй партии Свитолина вела с брейком 4:3, но моментально упустила свое преимущество. Тайбрейк украинка ухитрилась проиграть, ведя 5:2.
Решающий сет Бузарнеску начала с двух брейков, однако Свитолина вовремя пришла в себя и вернулась в игру. В седьмом гейме при счете 15:15 румынка подвернула голеностоп и не смогла самостоятельно покинуть корт.
Следующей соперницей Элины Свитолиной в Монреале станет победительница матча между Йоханной Контой и Викторией Азаренко (6:3, 3:0, прерван).
Элина Свитолина (Украина, 5) - Михаэла Бузарнеску (Румыния) – 6:3, 6:7, 4:3, отказ Бузарнеску
Читайте также: Цуренко выиграла стартовый матч в Монреале
Леся Цуренко из-за травмы не доиграла свой матч второго раунда против Карлы Суарес-Наварро. Киевлянка в середине второго сета отказалась от
продолжения борьбы.
Леся Цуренко (Украина) - Карла Суарес-Наварро (Испания) – 4:6, 2:3, отказ Цуренко
Во втором раунде «Rogers Cup» Свитолина пыталась взять реванш у Михаэлы Бузарнеску за недавние поражения на Ролан Гаррос и в Бирмингеме.
Первый сет Свитолина забрала за счет стартового рывка – Элина с двумя брейками повела 4:0 и не позволила Бузарнеску вернуться в игру.
По ходу второй партии Свитолина вела с брейком 4:3, но моментально упустила свое преимущество. Тайбрейк украинка ухитрилась проиграть, ведя 5:2.
Решающий сет Бузарнеску начала с двух брейков, однако Свитолина вовремя пришла в себя и вернулась в игру. В седьмом гейме при счете 15:15 румынка подвернула голеностоп и не смогла самостоятельно покинуть корт.
Следующей соперницей Элины Свитолиной в Монреале станет победительница матча между Йоханной Контой и Викторией Азаренко (6:3, 3:0, прерван).
Элина Свитолина (Украина, 5) - Михаэла Бузарнеску (Румыния) – 6:3, 6:7, 4:3, отказ Бузарнеску
Читайте также: Цуренко выиграла стартовый матч в Монреале
Леся Цуренко из-за травмы не доиграла свой матч второго раунда против Карлы Суарес-Наварро. Киевлянка в середине второго сета отказалась от
продолжения борьбы.
Леся Цуренко (Украина) - Карла Суарес-Наварро (Испания) – 4:6, 2:3, отказ Цуренко
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