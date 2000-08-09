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Свитолина прорвалась в полуфинал «Rogers Cup»
Первая ракетка Украины Элина Свитолина одержала очередную победу на крупном турнире в Монреале категории WTA Premier 5 с призовым фондом $2,820,000.
На четвертьфинальной стадии канадского Премьера Свитолина взяла реванш у Элисы Мертенс за поражение в четвертьфинале Australian Open в январе текущего года.
Начало матча сложилось не по сценарию украинки – Свитолина проиграла четыре гейма подряд, но моментально вернулась в игру, выиграв четыре следующих гейма с общим счетом выигранных/проигранных очков 16:4. При счете 4:4 Элина вновь отдала свою подачу, однако Мертенс и в этом случае не сумела воспользоваться своим преимуществом. Когда аналогичный шанс появился у Свитолиной, украинка не стала дважды думать – в 12-м гейме Элина на приеме заработала сет-бол и с первой попытки забрала партию.
Судьбу второго сета решил поздний брейк от Свитолиной – в восьмом гейме Мертенс не удержала свою подачу и окончательно попрощалась с мечтами о полуфинале.
В матче с Мертенс Свитолина подала 5 эйсов, допустила 5 двойных ошибок, совершила 26 виннерсов при 28 невынужденных ошибках и реализовала 5 из 7 брейк-поинтов.
Читайте также: Свитолина драматично прорвалась во второй круг турнира в Монреале
Следующей соперницей Элины Свитолиной в Монреале станет действующая чемпиона US Open Слоан Стивенс. В верхней части турнирной сетки за место в финале поспорят Симона Халеп и Эшли Барти.
Элина Свитолина (Украина, 5) – Элиса Мертенс (Бельгия, 14) – 7:5, 6:3
На четвертьфинальной стадии канадского Премьера Свитолина взяла реванш у Элисы Мертенс за поражение в четвертьфинале Australian Open в январе текущего года.
Начало матча сложилось не по сценарию украинки – Свитолина проиграла четыре гейма подряд, но моментально вернулась в игру, выиграв четыре следующих гейма с общим счетом выигранных/проигранных очков 16:4. При счете 4:4 Элина вновь отдала свою подачу, однако Мертенс и в этом случае не сумела воспользоваться своим преимуществом. Когда аналогичный шанс появился у Свитолиной, украинка не стала дважды думать – в 12-м гейме Элина на приеме заработала сет-бол и с первой попытки забрала партию.
Судьбу второго сета решил поздний брейк от Свитолиной – в восьмом гейме Мертенс не удержала свою подачу и окончательно попрощалась с мечтами о полуфинале.
В матче с Мертенс Свитолина подала 5 эйсов, допустила 5 двойных ошибок, совершила 26 виннерсов при 28 невынужденных ошибках и реализовала 5 из 7 брейк-поинтов.
Читайте также: Свитолина драматично прорвалась во второй круг турнира в Монреале
Следующей соперницей Элины Свитолиной в Монреале станет действующая чемпиона US Open Слоан Стивенс. В верхней части турнирной сетки за место в финале поспорят Симона Халеп и Эшли Барти.
Элина Свитолина (Украина, 5) – Элиса Мертенс (Бельгия, 14) – 7:5, 6:3
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