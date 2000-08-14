АПЛ: «Челси» обыграл «Арсенал», неудачный матч Ярмоленко

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В центральном матче дня «Челси» на последних минутах вырвал победу над «Арсеналом». «Синие» в первом тайме растеряли преимущество в два гола, но в концовке матча все-таки нашли возможность провести решающую атаку. Азар с левого фланга выложил мяч на Алонсо, а испанец к результативной передаче на Педро добавил победный гол.«Вест Хэм» проиграл второй матч подряд. В домашнем поединке против «Борнмута» украинский легионер «Молотобойцев» Андрей Ярмоленко вновь остался в запасе. Экс-лидер «Динамо» вышел на поле на 67-й минуте при счете 1:2, но повлиять на итоговый счет матча не смог. В концовке матча Ярмоленко дал волю эмоциям и получил желтую карточку.Два стартовых тура без потерь прошел «Тоттенхэм» - во втором туре «Шпоры» не без проблем справились с «Фулхэмом». Героем матча стал Триппьер – защитник «Тоттенхэма» при равном счете идеально исполнил штрафной.- Фулхэм 3:1Голы: Моура, 43, Триппьер, 74, Кейн, 77 - Митрович, 52Кардифф – Ньюкасл 0:0– Саутгемптон 2:1Голы: Уолкотт, 15, Ришарлисон, 31 – Ингз, 54– Вулверхэмптон 2:0Голы: Доэрти, 29 (автогол), Мэддисон, 45Вест Хэм -1:2Голы: Арнаутович, 33 - Улисон, 60, Кук, 66- Арсенал 3:2Голы: Педро, 9, Мората, 20, Алонсо, 81 - Мхитарян, 37, Ивоби, 41