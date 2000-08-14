Раздел: Спорт
АПЛ: «Челси» обыграл «Арсенал», неудачный матч Ярмоленко
Завершена субботняя программа второго тура чемпионата Англии по футболу.
В центральном матче дня «Челси» на последних минутах вырвал победу над «Арсеналом». «Синие» в первом тайме растеряли преимущество в два гола, но в концовке матча все-таки нашли возможность провести решающую атаку. Азар с левого фланга выложил мяч на Алонсо, а испанец к результативной передаче на Педро добавил победный гол.
«Вест Хэм» проиграл второй матч подряд. В домашнем поединке против «Борнмута» украинский легионер «Молотобойцев» Андрей Ярмоленко вновь остался в запасе. Экс-лидер «Динамо» вышел на поле на 67-й минуте при счете 1:2, но повлиять на итоговый счет матча не смог. В концовке матча Ярмоленко дал волю эмоциям и получил желтую карточку.
Два стартовых тура без потерь прошел «Тоттенхэм» - во втором туре «Шпоры» не без проблем справились с «Фулхэмом». Героем матча стал Триппьер – защитник «Тоттенхэма» при равном счете идеально исполнил штрафной.
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Результаты матчей дня:
Тоттенхэм - Фулхэм 3:1
Голы: Моура, 43, Триппьер, 74, Кейн, 77 - Митрович, 52
Кардифф – Ньюкасл 0:0
Эвертон – Саутгемптон 2:1
Голы: Уолкотт, 15, Ришарлисон, 31 – Ингз, 54
Лестер – Вулверхэмптон 2:0
Голы: Доэрти, 29 (автогол), Мэддисон, 45
Вест Хэм - Борнмут 1:2
Голы: Арнаутович, 33 - Улисон, 60, Кук, 66
Челси - Арсенал 3:2
Голы: Педро, 9, Мората, 20, Алонсо, 81 - Мхитарян, 37, Ивоби, 41
В центральном матче дня «Челси» на последних минутах вырвал победу над «Арсеналом». «Синие» в первом тайме растеряли преимущество в два гола, но в концовке матча все-таки нашли возможность провести решающую атаку. Азар с левого фланга выложил мяч на Алонсо, а испанец к результативной передаче на Педро добавил победный гол.
«Вест Хэм» проиграл второй матч подряд. В домашнем поединке против «Борнмута» украинский легионер «Молотобойцев» Андрей Ярмоленко вновь остался в запасе. Экс-лидер «Динамо» вышел на поле на 67-й минуте при счете 1:2, но повлиять на итоговый счет матча не смог. В концовке матча Ярмоленко дал волю эмоциям и получил желтую карточку.
Два стартовых тура без потерь прошел «Тоттенхэм» - во втором туре «Шпоры» не без проблем справились с «Фулхэмом». Героем матча стал Триппьер – защитник «Тоттенхэма» при равном счете идеально исполнил штрафной.
Читайте также: «Арсенал» в 15-й раз завоевал Суперкубок Англии
Результаты матчей дня:
Тоттенхэм - Фулхэм 3:1
Голы: Моура, 43, Триппьер, 74, Кейн, 77 - Митрович, 52
Кардифф – Ньюкасл 0:0
Эвертон – Саутгемптон 2:1
Голы: Уолкотт, 15, Ришарлисон, 31 – Ингз, 54
Лестер – Вулверхэмптон 2:0
Голы: Доэрти, 29 (автогол), Мэддисон, 45
Вест Хэм - Борнмут 1:2
Голы: Арнаутович, 33 - Улисон, 60, Кук, 66
Челси - Арсенал 3:2
Голы: Педро, 9, Мората, 20, Алонсо, 81 - Мхитарян, 37, Ивоби, 41
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