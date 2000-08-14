» » АПЛ: «Челси» обыграл «Арсенал», неудачный матч Ярмоленко
Раздел: Спорт  
0

АПЛ: «Челси» обыграл «Арсенал», неудачный матч Ярмоленко

АПЛ: «Челси» обыграл «Арсенал», неудачный матч ЯрмоленкоЗавершена субботняя программа второго тура чемпионата Англии по футболу.

В центральном матче дня «Челси» на последних минутах вырвал победу над «Арсеналом». «Синие» в первом тайме растеряли преимущество в два гола, но в концовке матча все-таки нашли возможность провести решающую атаку. Азар с левого фланга выложил мяч на Алонсо, а испанец к результативной передаче на Педро добавил победный гол.

«Вест Хэм» проиграл второй матч подряд. В домашнем поединке против «Борнмута» украинский легионер «Молотобойцев» Андрей Ярмоленко вновь остался в запасе. Экс-лидер «Динамо» вышел на поле на 67-й минуте при счете 1:2, но повлиять на итоговый счет матча не смог. В концовке матча Ярмоленко дал волю эмоциям и получил желтую карточку.

Два стартовых тура без потерь прошел «Тоттенхэм» - во втором туре «Шпоры» не без проблем справились с «Фулхэмом». Героем матча стал Триппьер – защитник «Тоттенхэма» при равном счете идеально исполнил штрафной.

Читайте также: «Арсенал» в 15-й раз завоевал Суперкубок Англии

Результаты матчей дня:

Тоттенхэм - Фулхэм 3:1
Голы: Моура, 43, Триппьер, 74, Кейн, 77 - Митрович, 52

Кардифф – Ньюкасл 0:0

Эвертон – Саутгемптон 2:1
Голы: Уолкотт, 15, Ришарлисон, 31 – Ингз, 54

Лестер – Вулверхэмптон 2:0
Голы: Доэрти, 29 (автогол), Мэддисон, 45

Вест Хэм - Борнмут 1:2
Голы: Арнаутович, 33 - Улисон, 60, Кук, 66

Челси - Арсенал 3:2
Голы: Педро, 9, Мората, 20, Алонсо, 81 - Мхитарян, 37, Ивоби, 41
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: чемпионат Англии, Арсенал, Челси

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 22:28 » Автор: Иван Мартынов
     220
     0

Похожие новости по теме

АПЛ: «Ман Юнайтед» обыграл «Челси», победы «Тоттенхэма» и «Ливерпуля» АПЛ: «Ман Юнайтед» обыграл «Челси», победы «Тоттенхэма» и «Ливерпуля»

Сыграны матчи 28-го тура чемпионата Англии по футболу.

«Арсенал» в 15-й раз завоевал Суперкубок Англии «Арсенал» в 15-й раз завоевал Суперкубок Англии

«Арсенал» в серии пенальти обыграл «Челси» и в третий раз за последние пять лет стал обладателем Суперкубка Англии.

АПЛ: «Челси» обыграл «Ман Сити», успехи «Тоттенхэма» и «Арсенала» АПЛ: «Челси» обыграл «Ман Сити», успехи «Тоттенхэма» и «Арсенала»

Подводим итоги заключительных матчей 31-го тура чемпионата Англии по футболу.

АПЛ: «Челси», «Тоттенхэм» и «Арсенал» громят соперников АПЛ: «Челси», «Тоттенхэм» и «Арсенал» громят соперников

Стартовал 21-й тур чемпионата Англии по футболу.

Чемпионат Англии-2014: результаты двадцать пятого тура Чемпионат Англии-2014: результаты двадцать пятого тура

«Челси» сохранил семиочковый отрыв от «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед» быстро вернулся в тройку лидеров, а Марио Балотелли забил свой первый гол в Премьер-лиге в футболке «Ливерпуля».

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх