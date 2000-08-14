Раздел: Спорт
Первая лига: «Волынь» сохраняет чемпионский темп
Сыграны матчи 5-го тура чемпионата Украины по футболу среди клубов Первой лиги.
Дубль Дмитрия Козьбана обеспечил «Волыни» легкие три очка в домашнем матче против ПФК «Сумы». Клуб из Луцка в текущем сезоне помимо 5 побед в 5 матчах не пропустил ни одного гола.
«Днепр-1» реабилитировался перед болельщиками за домашнее поражение в матче с «Металлистом-1925». Четвертую победу в сезоне клубу из одноименного города принес единственный гол Игоря Когута.
Главной сенсацией тура стала осечка «Металлиста-1925» в матче с «Оболонь-Броварами». Неожиданные три очка киевлянам принес гол Артема Ковбасы, которому после выхода на замену понадобилось всего 10 минут, чтобы стать главным героем матча.
Результаты 5-го тура:
Металлист-1925 – Оболонь-Бровар – 0:1
Гол: Ковбаса, 88
Рух – Ингулец – 0:1
Гол: Грысьо, 22, автогол
Колос – Авангард – 2:2
Голы: Ильин, 9, Бондаренко, 19 – Демченко, 26 (с пенальти), Баранник, 39
Агробизнес – Днепр-1 – 0:1
Гол: Когут, 25
Горняк-Спорт – Балканы – 1:0
Гол: Кича, 42
Волынь – ПФК Сумы – 3:0
Голы: Козьбан, 26, 45, Карпенко, 90
МФК Николаев – Прикарпатье - 1:0
Гол: Семенина, 62
Матч Звезда – Кобра не состоялся из-за неявки гостей
Турнирная таблица:
Читайте также: Первая лига: «Волынь» единолично возглавила таблицу
Лучшие бомбардиры:
4 – Синица (Металлист-1925)
4 – Кожанов (Волынь)
4 – Кулиш (Днепр-1)
3 – Козьбан (Волынь)
3 – Яворский (Сумы)
Дубль Дмитрия Козьбана обеспечил «Волыни» легкие три очка в домашнем матче против ПФК «Сумы». Клуб из Луцка в текущем сезоне помимо 5 побед в 5 матчах не пропустил ни одного гола.
«Днепр-1» реабилитировался перед болельщиками за домашнее поражение в матче с «Металлистом-1925». Четвертую победу в сезоне клубу из одноименного города принес единственный гол Игоря Когута.
Главной сенсацией тура стала осечка «Металлиста-1925» в матче с «Оболонь-Броварами». Неожиданные три очка киевлянам принес гол Артема Ковбасы, которому после выхода на замену понадобилось всего 10 минут, чтобы стать главным героем матча.
Результаты 5-го тура:
Металлист-1925 – Оболонь-Бровар – 0:1
Гол: Ковбаса, 88
Рух – Ингулец – 0:1
Гол: Грысьо, 22, автогол
Колос – Авангард – 2:2
Голы: Ильин, 9, Бондаренко, 19 – Демченко, 26 (с пенальти), Баранник, 39
Агробизнес – Днепр-1 – 0:1
Гол: Когут, 25
Горняк-Спорт – Балканы – 1:0
Гол: Кича, 42
Волынь – ПФК Сумы – 3:0
Голы: Козьбан, 26, 45, Карпенко, 90
МФК Николаев – Прикарпатье - 1:0
Гол: Семенина, 62
Матч Звезда – Кобра не состоялся из-за неявки гостей
Турнирная таблица:
Читайте также: Первая лига: «Волынь» единолично возглавила таблицу
Лучшие бомбардиры:
4 – Синица (Металлист-1925)
4 – Кожанов (Волынь)
4 – Кулиш (Днепр-1)
3 – Козьбан (Волынь)
3 – Яворский (Сумы)
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
79
0
Также советуем посмотреть
- Прикольные фотки, вызывающие массу вопросов
- Уморительные доказательства того, что зоопарк – невероятно веселое место
- Порошенко подписал закон против рейдерства земель
- Британка нашла забавный повод подать в суд на брачное агентство
- Путин насмешил Сеть танцем на свадьбе
- Небывалый потоп во Львове высмеяли прикольными фотожабами
- «Пешеходный переполз»: в Крыму видели нелепый дорожный знак
- Сеть насмешила первая встреча щенка и попугая
- Ситуация в ООС: погибли двое бойцов ВСУ
- Елисейский дворец может «трудоустроить» несколько котов
- Вот это эпидемия: в больнице Аризоны забеременели сразу 16 медсестер
- В Сети потешаются над «закатом» курортного сезона в Крыму
- С добрым утром: веселые анекдоты на воскресенье
- С Крымом перепутала: любимую пропагандистку Путина высмеяли за отдых в Барселоне
- Хаски, застрявший на кокосовой пальме, стал героем Сети
- В Сети высмеяли "бешенный трафик" на Крымском мосту
- Саакашвили заявил о своем участии в парламентских выборах в Раду
- Украинцы обнаружили неожиданную услугу, которую может предоставить
- В Сети высмеяли отдыхающих в Крыму россиян
- "Укроборонпрому" разрешили не отдавать долги России
- В России мужчина вернулся в семью после своих похорон
- Ожидание и реальность: правдивые комиксы из жизни родителей
- Забавные СМС-переписки с мамами
- Участница интеллектуального шоу не знала, где находится Великая китайская стена
- Ретронаряды подружек невесты, которые сегодня выглядят забавно
- На кукурузном поле: мужчина сделал невесте необычное предложение
- Забавные картинки для отличного субботнего настроения
- В Сети появились остроумные фотожабы на потоп во Львове
- Пять минут веселья: смешные таблички на домах
- Забавные ситуации, которые могли случиться лишь в азиатских странах
Оставьте свой комментарий