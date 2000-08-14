Первая лига: «Волынь» сохраняет чемпионский темп

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Дубль Дмитрия Козьбана обеспечил «Волыни» легкие три очка в домашнем матче против ПФК «Сумы». Клуб из Луцка в текущем сезоне помимо 5 побед в 5 матчах не пропустил ни одного гола.«Днепр-1» реабилитировался перед болельщиками за домашнее поражение в матче с «Металлистом-1925». Четвертую победу в сезоне клубу из одноименного города принес единственный гол Игоря Когута.Главной сенсацией тура стала осечка «Металлиста-1925» в матче с «Оболонь-Броварами». Неожиданные три очка киевлянам принес гол Артема Ковбасы, которому после выхода на замену понадобилось всего 10 минут, чтобы стать главным героем матча.Металлист-1925 –– 0:1Гол: Ковбаса, 88Рух –– 0:1Гол: Грысьо, 22, автоголКолос – Авангард – 2:2Голы: Ильин, 9, Бондаренко, 19 – Демченко, 26 (с пенальти), Баранник, 39Агробизнес –– 0:1Гол: Когут, 25– Балканы – 1:0Гол: Кича, 42– ПФК Сумы – 3:0Голы: Козьбан, 26, 45, Карпенко, 90– Прикарпатье - 1:0Гол: Семенина, 62Матч Звезда – Кобра не состоялся из-за неявки гостей4 – Синица (Металлист-1925)4 – Кожанов (Волынь)4 – Кулиш (Днепр-1)3 – Козьбан (Волынь)3 – Яворский (Сумы)