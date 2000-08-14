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Первая лига: «Волынь» сохраняет чемпионский темп

Первая лига: «Волынь» сохраняет чемпионский темпСыграны матчи 5-го тура чемпионата Украины по футболу среди клубов Первой лиги.

Дубль Дмитрия Козьбана обеспечил «Волыни» легкие три очка в домашнем матче против ПФК «Сумы». Клуб из Луцка в текущем сезоне помимо 5 побед в 5 матчах не пропустил ни одного гола.

«Днепр-1» реабилитировался перед болельщиками за домашнее поражение в матче с «Металлистом-1925». Четвертую победу в сезоне клубу из одноименного города принес единственный гол Игоря Когута.

Главной сенсацией тура стала осечка «Металлиста-1925» в матче с «Оболонь-Броварами». Неожиданные три очка киевлянам принес гол Артема Ковбасы, которому после выхода на замену понадобилось всего 10 минут, чтобы стать главным героем матча.

Результаты 5-го тура:

Металлист-1925 – Оболонь-Бровар – 0:1
Гол: Ковбаса, 88

Рух – Ингулец – 0:1
Гол: Грысьо, 22, автогол

Колос – Авангард – 2:2
Голы: Ильин, 9, Бондаренко, 19 – Демченко, 26 (с пенальти), Баранник, 39

Агробизнес – Днепр-1 – 0:1
Гол: Когут, 25

Горняк-Спорт – Балканы – 1:0
Гол: Кича, 42

Волынь – ПФК Сумы – 3:0
Голы: Козьбан, 26, 45, Карпенко, 90

МФК Николаев – Прикарпатье - 1:0
Гол: Семенина, 62

Матч Звезда – Кобра не состоялся из-за неявки гостей

Турнирная таблица:

Первая лига: «Волынь» сохраняет чемпионский темп








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Лучшие бомбардиры:

4 – Синица (Металлист-1925)
4 – Кожанов (Волынь)
4 – Кулиш (Днепр-1)
3 – Козьбан (Волынь)
3 – Яворский (Сумы)
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 Теги: Первая лига, Волынь, футбол

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Сегодня, 19:40 » Автор: Иван Мартынов
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