«Манчестер Юнайтед» не планирует увольнять Моуриньо

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Как сообщает «BBC», руководство «Манчестер Юнайтед» не рассматривает вариант с отставкой Моуриньо. Слухи об уходе одиозного португальца усилились еще до старта сезона, когда у Моуриньо возник конфликт с боссами клубами из-за несоответствия взглядов на летнюю трансферную кампанию.Новый повод для разговоров о своей отставке Моуриньо дал на прошлой неделе, когда «Манчестер Юнайтед» во втором туре Премьер-лиги на выезде со счетом 2:3 уступил «Брайтону».Что касается возможного появления на «Олд Траффорд» экс-наставника «Реала» Зинедина Зидана, то в «Манчестер Юнайтед» категорически опровергли возможность появления француза в клубе.«С чего мы будем обсуждать Зидана, если для него нет вакансии?», - цитирует «BBC» источник в «Манчестер Юнайтед».Жозе Моуриньо возглавляет «Манчестер Юнайтед» с мая 2016 года. Под руководством португальца «Красные дьяволы» за два сезона по разу выиграли Лигу Европы, Суперкубок Англии и Кубок Футбольной лиги.