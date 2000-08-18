Раздел: Спорт
«Динамо» проиграло в Амстердаме и отдалилось от Лиги Чемпионов
Киевское «Динамо» уступило «Аяксу» в первом матче плей-офф квалификации Лиги Чемпионов.
Для «Динамо» битва за путевку в групповой этап Лиги Чемпионов началась с пропущенного мяча – уже на 65-й секунде ван де Бек получил возможность пробить метров с девяти, а Бойко ухитрился пропустить мяч под собой.
Киевляне быстро среагировали на изменение счета и выдали качественный отрезок, по ходу которого голкипер «Аякса» Онана неоднократно вступал в игру. Однажды камерунец свою команду не спас – на 16-й минуте Кадар в очередной раз выиграл воздух и пробил в дальний угол, а Кендзера результативно сыграл на добивании.
Когда казалось, что «Динамо» выравнивает игру «Аякс» на ровном месте вновь вышел вперед. Зиеш решился на дальний удар – мяч рикошетом от головы Кадара юркнул в дальний угол ворот Бойко.
Более того, до свистка на перерыв «Аякс» еще раз вскрыл оборону «Динамо». Тальяфико прострелил с фланга, а Тадич легким движением ноги переправил сферу в ближний угол. Повтор показал, что серб мог находиться в минимальном офсайде.
Во втором тайме «Аякс» взял выжидательную позицию, «Динамо» безуспешно пыталось играть первым номером. Только на 62-й минуте киевляне выстрелили 100-процентным моментом – Буяльский пробивал в дальний угол, но хозяев от верного гола спас Де Лигт, не пустивший мяч в сетку своих ворот. «Аякс» ответил не менее убойным шансом – опытный Хунтелаар после подачи с правого фланга готовился праздновать четвертый гол, но мяч попал
в перекладину и вернулся в поле. До финального свистка каркас ворот еще раз спас «Динамо» - вслед за Хунтелааром считанные сантиметры от гола отделили Зиеша.
Ответный матч плей-офф квалификации Лиги Чемпионов между «Динамо» и «Аяксом» состоится 28 августа. Киевлянам для выхода в основную стадию турнира при надежной игре в обороне нужно забивать как минимум два гола.
Читайте также: «Аякс» - соперник «Динамо» по плей-офф квалификации Лиги Чемпионов
Аякс — Динамо 3:1
Голы: ван де Беек, 2, Зиех, 35 Тадич, 43 - Кендзера, 16.
Аякс: Онана - Мазрауи, де Лигт, Блинд, Тальяфико - ван де Беек (де Вит, 87), Шене, Ф. де Йонг - Зиех, Хунтелаар, Тадич.
Динамо: Бойко - Кендзера, Бурда, Кадар, Пиварич - Сидорчук, Буяльский - Цыганков, Гармаш (Шепелев, 46), Вербич - Беседин.
Предупреждения: Хунтелаар, Тальяфико - Кендзера, Гармаш
Для «Динамо» битва за путевку в групповой этап Лиги Чемпионов началась с пропущенного мяча – уже на 65-й секунде ван де Бек получил возможность пробить метров с девяти, а Бойко ухитрился пропустить мяч под собой.
Киевляне быстро среагировали на изменение счета и выдали качественный отрезок, по ходу которого голкипер «Аякса» Онана неоднократно вступал в игру. Однажды камерунец свою команду не спас – на 16-й минуте Кадар в очередной раз выиграл воздух и пробил в дальний угол, а Кендзера результативно сыграл на добивании.
Когда казалось, что «Динамо» выравнивает игру «Аякс» на ровном месте вновь вышел вперед. Зиеш решился на дальний удар – мяч рикошетом от головы Кадара юркнул в дальний угол ворот Бойко.
Более того, до свистка на перерыв «Аякс» еще раз вскрыл оборону «Динамо». Тальяфико прострелил с фланга, а Тадич легким движением ноги переправил сферу в ближний угол. Повтор показал, что серб мог находиться в минимальном офсайде.
Во втором тайме «Аякс» взял выжидательную позицию, «Динамо» безуспешно пыталось играть первым номером. Только на 62-й минуте киевляне выстрелили 100-процентным моментом – Буяльский пробивал в дальний угол, но хозяев от верного гола спас Де Лигт, не пустивший мяч в сетку своих ворот. «Аякс» ответил не менее убойным шансом – опытный Хунтелаар после подачи с правого фланга готовился праздновать четвертый гол, но мяч попал
в перекладину и вернулся в поле. До финального свистка каркас ворот еще раз спас «Динамо» - вслед за Хунтелааром считанные сантиметры от гола отделили Зиеша.
Ответный матч плей-офф квалификации Лиги Чемпионов между «Динамо» и «Аяксом» состоится 28 августа. Киевлянам для выхода в основную стадию турнира при надежной игре в обороне нужно забивать как минимум два гола.
Читайте также: «Аякс» - соперник «Динамо» по плей-офф квалификации Лиги Чемпионов
Аякс — Динамо 3:1
Голы: ван де Беек, 2, Зиех, 35 Тадич, 43 - Кендзера, 16.
Аякс: Онана - Мазрауи, де Лигт, Блинд, Тальяфико - ван де Беек (де Вит, 87), Шене, Ф. де Йонг - Зиех, Хунтелаар, Тадич.
Динамо: Бойко - Кендзера, Бурда, Кадар, Пиварич - Сидорчук, Буяльский - Цыганков, Гармаш (Шепелев, 46), Вербич - Беседин.
Предупреждения: Хунтелаар, Тальяфико - Кендзера, Гармаш
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