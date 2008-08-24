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Свитолина с трудом прошла во второй раунд US Open, вылет Бондаренко

Свитолина с трудом прошла во второй раунд US Open, вылет БондаренкоУкраинские теннисистки Элина Свитолина и Екатерина Бондаренко с разным итогом завершили свои стартовые матчи на Открытом чемпионате США.

Свитолиной, посеянной на турнире под седьмым номером, пришлось играть три сета в матче с 79-й ракеткой мира Сачией Викери. Украинка с треском провалила вторую партию, но в решающем сете быстро повела 3:0 и спокойно добралась до 40-й победы на Шлемах в одиночном разряде.

В матче с Викери Свитолина подала 1 эйс, допустила 4 двойных ошибки, сделала 15 виннерсов при 35 невынужденных ошибках, а также выиграла 72% мячей с первой подачи и реализовала 4 из 7 брейк-поинтов.

Соперница Элины Свитолиной по второму кругу US Open определится в матче между Агнешкой Радваньской и Татьяной Марией.

Элина Свитолина (Украина, 7) – Сачия Викери (США) – 6:3, 1:6, 6:1

Бондаренко в первом раунде Открытого чемпионата США без особых шансов уступила 72-й ракетке мира из Беларуси Вере Лапко. На пять брейков соперницы теннисистка из Кривого Рога ответила только двумя успешными геймами на приеме.

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Участие в основной сетке US Open принесло Екатерине Бондаренко 10 рейтинговых очков и 54 тысячи долларов призовых.

Екатерина Бондаренко (Украина) – Вера Лапко (Беларусь) – 3:6, 3:6
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 Теги: US Open-2018, Свитолина, Бондаренко

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Сегодня, 21:02 » Автор: Иван Мартынов
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