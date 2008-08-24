Свитолина с трудом прошла во второй раунд US Open, вылет Бондаренко

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

Свитолиной, посеянной на турнире под седьмым номером, пришлось играть три сета в матче с 79-й ракеткой мира Сачией Викери. Украинка с треском провалила вторую партию, но в решающем сете быстро повела 3:0 и спокойно добралась до 40-й победы на Шлемах в одиночном разряде.В матче с Викери Свитолина подала 1 эйс, допустила 4 двойных ошибки, сделала 15 виннерсов при 35 невынужденных ошибках, а также выиграла 72% мячей с первой подачи и реализовала 4 из 7 брейк-поинтов.Соперница Элины Свитолиной по второму кругу US Open определится в матче между Агнешкой Радваньской и Татьяной Марией.) – Сачия Викери (США) – 6:3, 1:6, 6:1Бондаренко в первом раунде Открытого чемпионата США без особых шансов уступила 72-й ракетке мира из Беларуси Вере Лапко. На пять брейков соперницы теннисистка из Кривого Рога ответила только двумя успешными геймами на приеме.Участие в основной сетке US Open принесло Екатерине Бондаренко 10 рейтинговых очков и 54 тысячи долларов призовых.Екатерина Бондаренко (Украина) –– 3:6, 3:6