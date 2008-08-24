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Раздел: Спорт  
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Лунин на правах аренды перешел в «Леганес»

Лунин на правах аренды перешел в «Леганес»Голкипер «Реала» и сборной Украины Андрей Лунин ближайший сезон на правах аренды проведет в «Леганесе».

«Леганес» официально подтвердил договоренность с «Реалом» по годичной аренде Лунина. В новом клубе экс-вратарь «Зари» и «Днепра» будет выступать под 99-м номером.

Лунин стал третьим вратарем «Леганеса» после 34-летнего Ивана Куэльяра и 29-летнего Джона Андера Серантеса. Основным конкурентом Лунина за место в стартовом составе будет опытный Куэльяр, который в текущем сезоне в двух матчах пропустил четыре гола.

«Леганес» в двух стартовых матчах Примеры против «Реал Сосьедада» и «Атлетика» набрал одно очко. Следующий матч команда Маурисио Пеллегрино проведет 1 сентября против «Реала».

Лунин в предсезонном турне «Реала» в США провел два матча – экс-голкипер «Днепра» и «Зари» не пропустил в поединках с «Манчестер Юнайтед» и «Ювентусом».

В рамках чемпионата Украины на счету новичка «Леганеса» 51 матч, в которых Лунин пропустил 77 голов и 20 раз сохранял свои ворота в неприкосновенности.

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В сборной Украины Андрей Лунин дебютировал в марте 2018 года. В активе голкипера два матча и два пропущенных мяча.
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 Теги: Лунин, Реал, трансфер

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Сегодня, 22:32 » Автор: Иван Мартынов
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