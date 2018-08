Цуренко уверенно вышла во второй круг US Open-2018

Седьмой в карьере US Open для Цуренко стартовал матчем против 39-ракетки мира Элисон ван Эйтванк. По личным встречам киевлянка уступала 0:1, но считалась фаворитом на выход во второй круг.На старте матча Цуренко легко переигрывала бельгийку – украинка быстро сделала два брейка и повела 5:1. Первые проблемы у Леси возникли в седьмом гейме, когда ван Эйтванк практически без сопротивления сделала один обратный брейк. Со второй попытки Цуренко, отыграв два брейк-поинта, таки подала на сет, причем в одном из моментов от потери своей подачи украинку спасли считанные миллиметры.Во втором сете сценарий матча не изменился – Цуренко грамотно затягивала соперницу в перестрелки с задней линии и спокойно диктовала ход розыгрышей. Леся сделала три брейка и с первой попытки подала на матч.В матче с ван Эйтванк Цуренко подала 2 эйса, совершила 6 двойных ошибок, реализовала 5 из 7 брейк-поинтов и выиграла 75% мячей с первой подачи.Пройдя во второй раунд US Open, Цуренко впервые в карьере выиграла хотя бы по одному матчу на четырех Шлемах подряд. Попутно киевлянка одержала шестую в сезоне победу на Мэйджорах, что также является ее личным рекордом.Во втором раунде Открытого чемпионата США Леся Цуренко сыграет со второй ракеткой мира Каролин Возняцки или чемпионкой US Open-2011 Самантой Стосур.– Элисон ван Эйтванк (Бельгия) – 6:3, 6:2