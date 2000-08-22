Раздел: Спорт
Цуренко уверенно вышла во второй круг US Open-2018
Леся Цуренко вслед за Элиной Свитолиной и Ангелиной Калининой пробилась во второй раунд Открытого чемпионата США.
Седьмой в карьере US Open для Цуренко стартовал матчем против 39-ракетки мира Элисон ван Эйтванк. По личным встречам киевлянка уступала 0:1, но считалась фаворитом на выход во второй круг.
На старте матча Цуренко легко переигрывала бельгийку – украинка быстро сделала два брейка и повела 5:1. Первые проблемы у Леси возникли в седьмом гейме, когда ван Эйтванк практически без сопротивления сделала один обратный брейк. Со второй попытки Цуренко, отыграв два брейк-поинта, таки подала на сет, причем в одном из моментов от потери своей подачи украинку спасли считанные миллиметры.
Во втором сете сценарий матча не изменился – Цуренко грамотно затягивала соперницу в перестрелки с задней линии и спокойно диктовала ход розыгрышей. Леся сделала три брейка и с первой попытки подала на матч.
В матче с ван Эйтванк Цуренко подала 2 эйса, совершила 6 двойных ошибок, реализовала 5 из 7 брейк-поинтов и выиграла 75% мячей с первой подачи.
Пройдя во второй раунд US Open, Цуренко впервые в карьере выиграла хотя бы по одному матчу на четырех Шлемах подряд. Попутно киевлянка одержала шестую в сезоне победу на Мэйджорах, что также является ее личным рекордом.
Читайте также: Уимблдон-2018: Цуренко уверенно шагает во второй круг
Во втором раунде Открытого чемпионата США Леся Цуренко сыграет со второй ракеткой мира Каролин Возняцки или чемпионкой US Open-2011 Самантой Стосур.
Леся Цуренко (Украина) – Элисон ван Эйтванк (Бельгия) – 6:3, 6:2
Седьмой в карьере US Open для Цуренко стартовал матчем против 39-ракетки мира Элисон ван Эйтванк. По личным встречам киевлянка уступала 0:1, но считалась фаворитом на выход во второй круг.
На старте матча Цуренко легко переигрывала бельгийку – украинка быстро сделала два брейка и повела 5:1. Первые проблемы у Леси возникли в седьмом гейме, когда ван Эйтванк практически без сопротивления сделала один обратный брейк. Со второй попытки Цуренко, отыграв два брейк-поинта, таки подала на сет, причем в одном из моментов от потери своей подачи украинку спасли считанные миллиметры.
Во втором сете сценарий матча не изменился – Цуренко грамотно затягивала соперницу в перестрелки с задней линии и спокойно диктовала ход розыгрышей. Леся сделала три брейка и с первой попытки подала на матч.
В матче с ван Эйтванк Цуренко подала 2 эйса, совершила 6 двойных ошибок, реализовала 5 из 7 брейк-поинтов и выиграла 75% мячей с первой подачи.
Пройдя во второй раунд US Open, Цуренко впервые в карьере выиграла хотя бы по одному матчу на четырех Шлемах подряд. Попутно киевлянка одержала шестую в сезоне победу на Мэйджорах, что также является ее личным рекордом.
Читайте также: Уимблдон-2018: Цуренко уверенно шагает во второй круг
Во втором раунде Открытого чемпионата США Леся Цуренко сыграет со второй ракеткой мира Каролин Возняцки или чемпионкой US Open-2011 Самантой Стосур.
Леся Цуренко (Украина) – Элисон ван Эйтванк (Бельгия) – 6:3, 6:2
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
102
0
Также советуем посмотреть
- Лучшие мемы, анекдоты и приколы вторника
- Порошенко готовит ответ на действия Кремля в Азовском море
- Жгучая, как бабуля: McDonald’s посвятил забавную рекламу курочке
- В Генштабе изменили данные о потерях в боях за Иловайск
- Российские изобретатели насмешили «летающим» авто из картона
- Военные рассказали, что повлияло на ситуацию в Иловайске
- «После меня – хоть потоп»: Путин оконфузился с известным выражением
- Хорошая новость: Минфин занял до «получки»
- Соцсети высмеяли опухшего от запоя Царева
- Муженко рассказал, когда РФ начала «большую войну» против Украины
- Озвучено количество убитых российских военных в боях за Иловайск
- В память о Маккейне
- Обстановка в зоне ООС обострилась, - Минобороны
- Кот одним ударом заставил тюленя «капитулировать»
- Стало известно, куда боевики стянули Грады на Донбассе
- Первому сентябрю посвящается
- Умора: Азарова пригласили в роли «эксперта» по украинскому языку
- Оккупанты активизировали подготовку подразделений вблизи Азовского побережья
- Грибов поели: Сеть насмешил проект «российского коллайдера»
- Украина скорбит вместе с США
- Ушел один из тех, на которых держится Америка
- В Верхнеторецком пуля ранила женщину
- Путин повеселил импортной курткой, «замаскированной» под российскую
- СБУ обнародовала «досье» на задержанного «министра культуры ДНР»
- Санкції можуть серйозно ускладнити реалізацію ПП-2
- Проворная утка стала звездой YouTube, перехитрив тигра
- Россия перебрасывает на Донбасс новое вооружение
- Украинские выборы: линия разграничения
- «Горбатая гора» отдыхает: в Сети высмеяли отдых Путина и Шойгу
- Выдающийся выпускник: Google посчитала Чикатило гордостью российского вуза
Оставьте свой комментарий