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«Динамо» подпишет перспективного полузащитника из Дании

«Динамо» подпишет перспективного полузащитника из ДанииВице-чемпион Украины киевское «Динамо» в ближайшее время объявит об очередном новичке.

Как сообщает портал «Ekstra Bladet», «Динамо» согласовало с «Мидтьюлландом» переход 21-летнего полузащитника молодежной сборной Дании Миккеля Дуэлунна. Портал «Трансфермаркет» подтверждает эту информацию.

Согласно источнику, за перспективного датчанина киевляне заплатят 30 миллионов датских крон, что эквивалентно 4 миллионам евро. До конца недели Дуэлунн прибудет в Киев для прохождения медосмотра и подписания личного контракта.

Дуэлунн является воспитанником «Мидтьюлланда». В родной команде потенциальный новичок «Динамо» провел 120 матчей, забив 26 голов и отдав 15 результативных передач, включая 14 поединков и 1 гол в еврокубках.

Основным амплуа Дуэлунна является позиция левого полузащитника, где у «Динамо» успешно действует Бенджамин Вербич. Может датчанин сыграть и в центре полузащиты.

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Миккель Дуэлунн станет пятым новичком «Динамо» в летний период трансфер. Ранее «бело-синие» заполучили бразильцев Сидклея, Че Че, Витора Буэно и украинского форварда Владислава Супрягу.
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 Теги: чемпионат Украины, Динамо, трансфер

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Сегодня, 22:16 » Автор: Иван Мартынов
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