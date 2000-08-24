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АЕК и «Янг Бойз» пробились в групповой этап Лиги Чемпионов
Вслед за «Аяксом» до группового этапа Лиги Чемпионов добрались клубы из Греции и Швейцарии.
АЕК без травмированного украинца Дмитрия Чигринского в меньшинстве отстоял выездную победу над «Видеотоном». Греки в начале второго тайма с пенальти открыли счет, но гости спустя 10 минут наказали АЕК за грубый провал в обороне – Него практически с центра поля выскочил на свидание с вратарем и легко переиграл его. Последние 10 минут провел в меньшинстве после удаления Лопеша за вторую желтую карточку.
АЕК впервые с 2006 года пробился в групповой этап Лиги Чемпионов. Клуб из Афин четырежды играл в основной стадии еврокубка, но только в 2003 году финишировал не на последнем месте.
Героем «Янг Бойза» в ответном матче против загребского «Динамо» стал Гийом Оаро, забивший два мяча за две минуты. Во втором тайме француз, известный по выступлениям в ПСЖ, реализовал пенальти, а затем оформил победный гол после подачи углового.
«Янг Бойз» впервые сыграет в групповом этапе Лиги Чемпионов. Ранее клуб из Берна в квалификации поочередно выбивал «Шахтер» и «Динамо», но в решающем этапе предварительного турнира уступал «Боруссии» М и московскому ЦСКА.
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Результаты ответных матчей плей-офф квалификации Лиги Европы:
АЕК (Греция) – Видеотон (Венгрия) – 1:1 (первый матч 2:1)
Голы: Манталос, 48 – Него, 57
Динамо Загреб (Хорватия) – Янг Бойз (Швейцария) 1:2 (первый матч 1:1)
Голы: Хайрович, 7 – Оаро, 64, 66
АЕК без травмированного украинца Дмитрия Чигринского в меньшинстве отстоял выездную победу над «Видеотоном». Греки в начале второго тайма с пенальти открыли счет, но гости спустя 10 минут наказали АЕК за грубый провал в обороне – Него практически с центра поля выскочил на свидание с вратарем и легко переиграл его. Последние 10 минут провел в меньшинстве после удаления Лопеша за вторую желтую карточку.
АЕК впервые с 2006 года пробился в групповой этап Лиги Чемпионов. Клуб из Афин четырежды играл в основной стадии еврокубка, но только в 2003 году финишировал не на последнем месте.
Героем «Янг Бойза» в ответном матче против загребского «Динамо» стал Гийом Оаро, забивший два мяча за две минуты. Во втором тайме француз, известный по выступлениям в ПСЖ, реализовал пенальти, а затем оформил победный гол после подачи углового.
«Янг Бойз» впервые сыграет в групповом этапе Лиги Чемпионов. Ранее клуб из Берна в квалификации поочередно выбивал «Шахтер» и «Динамо», но в решающем этапе предварительного турнира уступал «Боруссии» М и московскому ЦСКА.
Читайте также: «Наполи» и «Севилья» пробились в групповой этап Лиги Чемпионов
Результаты ответных матчей плей-офф квалификации Лиги Европы:
АЕК (Греция) – Видеотон (Венгрия) – 1:1 (первый матч 2:1)
Голы: Манталос, 48 – Него, 57
Динамо Загреб (Хорватия) – Янг Бойз (Швейцария) 1:2 (первый матч 1:1)
Голы: Хайрович, 7 – Оаро, 64, 66
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