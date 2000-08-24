» » АЕК и «Янг Бойз» пробились в групповой этап Лиги Чемпионов
Раздел: Спорт  
0

АЕК и «Янг Бойз» пробились в групповой этап Лиги Чемпионов

АЕК и «Янг Бойз» пробились в групповой этап Лиги ЧемпионовВслед за «Аяксом» до группового этапа Лиги Чемпионов добрались клубы из Греции и Швейцарии.

АЕК без травмированного украинца Дмитрия Чигринского в меньшинстве отстоял выездную победу над «Видеотоном». Греки в начале второго тайма с пенальти открыли счет, но гости спустя 10 минут наказали АЕК за грубый провал в обороне – Него практически с центра поля выскочил на свидание с вратарем и легко переиграл его. Последние 10 минут провел в меньшинстве после удаления Лопеша за вторую желтую карточку.

АЕК впервые с 2006 года пробился в групповой этап Лиги Чемпионов. Клуб из Афин четырежды играл в основной стадии еврокубка, но только в 2003 году финишировал не на последнем месте.

Героем «Янг Бойза» в ответном матче против загребского «Динамо» стал Гийом Оаро, забивший два мяча за две минуты. Во втором тайме француз, известный по выступлениям в ПСЖ, реализовал пенальти, а затем оформил победный гол после подачи углового.

«Янг Бойз» впервые сыграет в групповом этапе Лиги Чемпионов. Ранее клуб из Берна в квалификации поочередно выбивал «Шахтер» и «Динамо», но в решающем этапе предварительного турнира уступал «Боруссии» М и московскому ЦСКА.

Читайте также: «Наполи» и «Севилья» пробились в групповой этап Лиги Чемпионов

Результаты ответных матчей плей-офф квалификации Лиги Европы:

АЕК (Греция) – Видеотон (Венгрия) – 1:1 (первый матч 2:1)
Голы: Манталос, 48 – Него, 57

Динамо Загреб (Хорватия) – Янг Бойз (Швейцария) 1:2 (первый матч 1:1)
Голы: Хайрович, 7 – Оаро, 64, 66
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Лига Чемпионов, АЕК, Янг Бойз

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 00:17 » Автор: Иван Мартынов
     226
     0

Похожие новости по теме

Лига Чемпионов: АЕК обыграл «Видеотон», ничья в Берне Лига Чемпионов: АЕК обыграл «Видеотон», ничья в Берне

Пока «Динамо» играло с «Аяксом», в Европе проходили еще два матча плей-офф квалификации Лиги Чемпионов.

ПАОК с украинцами выбил «Спартак» из Лиги Чемпионов ПАОК с украинцами выбил «Спартак» из Лиги Чемпионов

Определились все участники плей-офф квалификации Лиги Чемпионов.

«Ливерпуль», «Карабах» и ЦСКА пробились в групповой этап Лиги Чемпионов «Ливерпуль», «Карабах» и ЦСКА пробились в групповой этап Лиги Чемпионов

Завершен квалификационный этап Лиги Чемпионов 2017-2018.

«Динамо» сыграет с «Янг Бойз» в третьем раунде квалификации Лиги Чемпионов «Динамо» сыграет с «Янг Бойз» в третьем раунде квалификации Лиги Чемпионов

Вице-чемпион Украины киевское «Динамо» узнало своего первого соперника по квалификационному турниру к Лиге Чемпионов.

Лига Чемпионов: «Зенит» и «Бешикташ» вышли в плей-офф квалификации Лига Чемпионов: «Зенит» и «Бешикташ» вышли в плей-офф квалификации

Сегодня определились все участники плей-офф квалификации Лиги Чемпионов – обошлось без особых сенсаций: основные фавориты на выход в групповой этап пробились в заключительный этап предварительного турнира.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх