АЕК и «Янг Бойз» пробились в групповой этап Лиги Чемпионов

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АЕК без травмированного украинца Дмитрия Чигринского в меньшинстве отстоял выездную победу над «Видеотоном». Греки в начале второго тайма с пенальти открыли счет, но гости спустя 10 минут наказали АЕК за грубый провал в обороне – Него практически с центра поля выскочил на свидание с вратарем и легко переиграл его. Последние 10 минут провел в меньшинстве после удаления Лопеша за вторую желтую карточку.АЕК впервые с 2006 года пробился в групповой этап Лиги Чемпионов. Клуб из Афин четырежды играл в основной стадии еврокубка, но только в 2003 году финишировал не на последнем месте.Героем «Янг Бойза» в ответном матче против загребского «Динамо» стал Гийом Оаро, забивший два мяча за две минуты. Во втором тайме француз, известный по выступлениям в ПСЖ, реализовал пенальти, а затем оформил победный гол после подачи углового.«Янг Бойз» впервые сыграет в групповом этапе Лиги Чемпионов. Ранее клуб из Берна в квалификации поочередно выбивал «Шахтер» и «Динамо», но в решающем этапе предварительного турнира уступал «Боруссии» М и московскому ЦСКА.АЕК (Греция) – Видеотон (Венгрия) – 1:1 (первый матч 2:1)Голы: Манталос, 48 – Него, 57Динамо Загреб (Хорватия) –1:2 (первый матч 1:1)Голы: Хайрович, 7 – Оаро, 64, 66