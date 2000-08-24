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«Бенфика», ПСВ и «Црвена Звезда» пробились в групповой этап Лиги Чемпионов

«Бенфика», ПСВ и «Црвена Звезда» пробились в групповой этап Лиги ЧемпионовОпределились три последних участника группового раунда Лиги Чемпионов.

ПАОК всего на семь минут заглянул в групповой этап Лиги Чемпионов. Все надежды греков на попадание в основную стадию еврокубка «Бенфика» цинично растоптала еще в первом тайме, ответив на гол Прийовича тремя точными ударами.

Евгений Хачериди за поражением своей команды наблюдал со скамейки запасных, а Евгений Шахов вышел на замену на 63-й минуте и отметился только желтой карточкой.

ПАОК (Греция) – Бенфика (Португалия) – 1:4 (первый матч 1:1)
Голы: Прийович, 13 – Жардел, 20, Сальвио, 26, 50 (оба – с пенальти), Пицци, 39

ПСВ в домашнем матче повторно разобрался с БАТЭ и вернулся в Лигу Чемпионов после годичного перерыва. Для белорусов еврокубковый сезон продолжится в групповом этапе Лиги Европы.

ПСВ (Нидерланды) – БАТЭ (Беларусь) – 3:0 (первый матч 3:2)
Голы: Бергвейн, 14, Де Йонг, 36, Лосано, 62

Многолетний гегемон чемпионата Австрии «Зальцбург» в очередной раз шокировал своих фанатов. Ведя 2:0 в домашнем матче с «Црвеной Звездой», хозяева за две минуты после двух стандартов ухитрились пропустить два гола.

Сербы по правилу выездного гола впервые пробились в групповой этап Лиги Чемпионов, а «Зальцбург» с 2007 года в 9-й раз провалил квалификацию в главный еврокубов, причем австрийцы ухитрялись вылетать от клубов из Израиля и Люксембурга.

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Зальцбург (Австрия) – Црвена Звезда (Сербия) 2:2 (первый матч 0:0)
Голы: Даббур, 45, 48 (с пенальти) – Бен, 65, 66
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 Теги: Лига Чемпионов, Бенфика, ПСВ

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Сегодня, 00:04 » Автор: Иван Мартынов
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