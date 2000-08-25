Малиновский забил, а его клуб вышел в групповой этап Лиги Европы

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В ответном матче против датского «Брондбю» Малиновский на 15-й минуте дальним ударом открыл счет и окончательно снял все вопросы о выходе своей команды в основную стадию Лиги Европы. Экс-хавбек «Зари» забил шестой гол в 11 матчах текущего сезона.Защитник «Торпедо Кутаиси» Александр Азацкий не спас свою команду от разгромного поражения в ответном матче с «Лудогорцем». Азацкий провел на поле весь матч и отметился желтой карточкой. На этом еврокубковый сезон для Александра завершен.Не сложилось с попаданием в групповой этап Лиги Европы и у украинских легионеров «Гента» - защитник Игорь Пластун и форвард Роман Яремчук после выездного поражения от «Бордо» вынуждены сосредоточиться на выступлении на внутренней арене.– Торпедо Кутаиси (Грузия) – 4:0 (первый матч – 1:0)Голы: Вура, 6, Кампаньяро, 38, 59, Вандерсон, 62Брондбю (Бельгия) –– 2:4 (первый матч – 2:5)Голы: Вилчек, 34, Ларссон, 58 – Малиновский, 15, Ндонгала, 33, Деваест, 66, Самата, 87) – Гент (Бельгия) – 2:0 (первый матч – 0:0)Голы: Камано, 10, Бриан, 64 (с пенальти)