Раздел: Спорт
«Динамо» нацелилось на колумбийского форварда «Рейнджерс»
Вице-чемпион Украины киевское «Динамо» может подписать нападающего «Рейнджерс» и молодежной сборной Колумбии Альфредо Морелоса.
По информации британского издания «Daily Mail», за 22-летнего форварда «Динамо» готово выложить около 8 миллионов евро.
«Рейнджерс» не планирует продавать свою главную атакующую опцию и предлагает Морелосу продлить контракт с еженедельным окладом в 30 миллионов фунтов.
Ранее шотландский клуб отверг предложение «Бордо» - французы давали за Морелоса 4,4 миллиона евро.
В «Рейнджерс» потенциальный новичок «Динамо» выступает с прошлого лета. Во всех турнирах Морелос отыграл 55 матчей, забив 24 гола и отдав 10 результативных передач.
На повышение колумбиец пошел после удачного выступления в Финляндии. В составе столичного ХИКа Морелос в 62 поединках забил 46 голов и сделал 13 ассистов.
До Морелоса в «Динамо» без особого успеха засветились три колумбийца Харрисон Отальваро, Пепе Морено и Андрес Эскобар.
Читайте также: «Динамо» нацелилось на форварда сборной Словении
Альфредо Морелос может стать четвертым нападающим «Динамо» после Артема Беседина, Назария Русина и Владислава Супряги.
По информации британского издания «Daily Mail», за 22-летнего форварда «Динамо» готово выложить около 8 миллионов евро.
«Рейнджерс» не планирует продавать свою главную атакующую опцию и предлагает Морелосу продлить контракт с еженедельным окладом в 30 миллионов фунтов.
Ранее шотландский клуб отверг предложение «Бордо» - французы давали за Морелоса 4,4 миллиона евро.
В «Рейнджерс» потенциальный новичок «Динамо» выступает с прошлого лета. Во всех турнирах Морелос отыграл 55 матчей, забив 24 гола и отдав 10 результативных передач.
На повышение колумбиец пошел после удачного выступления в Финляндии. В составе столичного ХИКа Морелос в 62 поединках забил 46 голов и сделал 13 ассистов.
До Морелоса в «Динамо» без особого успеха засветились три колумбийца Харрисон Отальваро, Пепе Морено и Андрес Эскобар.
Читайте также: «Динамо» нацелилось на форварда сборной Словении
Альфредо Морелос может стать четвертым нападающим «Динамо» после Артема Беседина, Назария Русина и Владислава Супряги.
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