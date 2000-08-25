«Черноморец» - «Александрия» и другие пары третьего раунда Кубка Украины

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В третьем раунде Кубка Украины к 14 победителям второго круга присоединились шесть клубов Премьер-лиги – «Александрия», «Черноморец», «Карпаты», «Олимпик», «Десна» и «Арсенал-Киев».Слепой жребий свел двух представителей элиты – «Александрия», делящая лидерство в Премьер-лиге с «Шахтером», отправится в Одессу на выездной матч против «Черноморца».В 1/8 финала Кубка Украины гарантировано будет представитель Второй лиги – винницкая «Нива» за путевку в следующий этап турнира поспорит с «Горняком» из Кривого Рога.«Звезда» (Кропивницкий) – «Олимпик» (Донецк)«Калуш» – «Металлист-1925» (Харьков«Нива» (Винница) – «Горняк» (Кривой Рог)«Сумы» – «Карпаты» (Львов)«Мир» (Горностаевка) – «Ингулец» (Петрово)«Кристалл» (Херсон) – «Десна» (Чернигов)«Днепр-1»/«Металлург» (Запорожье) – «Волынь» (Луцк)«Черноморец» (Одесса) – «Александрия»«Черкащина-Академия» (Белозорье) – «Арсенал-Киев» (Киев)«Николаев» – «Минай»Базовая дата матчей 1/16 финала Кубка Украины – 26 сентября.