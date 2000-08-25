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«Черноморец» - «Александрия» и другие пары третьего раунда Кубка Украины
В столичном Доме футбола состоялась жеребьевка 1/16 финала Кубка Украины.
В третьем раунде Кубка Украины к 14 победителям второго круга присоединились шесть клубов Премьер-лиги – «Александрия», «Черноморец», «Карпаты», «Олимпик», «Десна» и «Арсенал-Киев».
Слепой жребий свел двух представителей элиты – «Александрия», делящая лидерство в Премьер-лиге с «Шахтером», отправится в Одессу на выездной матч против «Черноморца».
В 1/8 финала Кубка Украины гарантировано будет представитель Второй лиги – винницкая «Нива» за путевку в следующий этап турнира поспорит с «Горняком» из Кривого Рога.
Результаты жеребьевки третьего раунда Кубка Украины:
«Звезда» (Кропивницкий) – «Олимпик» (Донецк)
«Калуш» – «Металлист-1925» (Харьков
«Нива» (Винница) – «Горняк» (Кривой Рог)
«Сумы» – «Карпаты» (Львов)
«Мир» (Горностаевка) – «Ингулец» (Петрово)
«Кристалл» (Херсон) – «Десна» (Чернигов)
«Днепр-1»/«Металлург» (Запорожье) – «Волынь» (Луцк)
«Черноморец» (Одесса) – «Александрия»
«Черкащина-Академия» (Белозорье) – «Арсенал-Киев» (Киев)
«Николаев» – «Минай»
Читайте также: «Металлург» З и «Днепр-1» сыграют во втором раунде Кубка Украины
Базовая дата матчей 1/16 финала Кубка Украины – 26 сентября.
В третьем раунде Кубка Украины к 14 победителям второго круга присоединились шесть клубов Премьер-лиги – «Александрия», «Черноморец», «Карпаты», «Олимпик», «Десна» и «Арсенал-Киев».
Слепой жребий свел двух представителей элиты – «Александрия», делящая лидерство в Премьер-лиге с «Шахтером», отправится в Одессу на выездной матч против «Черноморца».
В 1/8 финала Кубка Украины гарантировано будет представитель Второй лиги – винницкая «Нива» за путевку в следующий этап турнира поспорит с «Горняком» из Кривого Рога.
Результаты жеребьевки третьего раунда Кубка Украины:
«Звезда» (Кропивницкий) – «Олимпик» (Донецк)
«Калуш» – «Металлист-1925» (Харьков
«Нива» (Винница) – «Горняк» (Кривой Рог)
«Сумы» – «Карпаты» (Львов)
«Мир» (Горностаевка) – «Ингулец» (Петрово)
«Кристалл» (Херсон) – «Десна» (Чернигов)
«Днепр-1»/«Металлург» (Запорожье) – «Волынь» (Луцк)
«Черноморец» (Одесса) – «Александрия»
«Черкащина-Академия» (Белозорье) – «Арсенал-Киев» (Киев)
«Николаев» – «Минай»
Читайте также: «Металлург» З и «Днепр-1» сыграют во втором раунде Кубка Украины
Базовая дата матчей 1/16 финала Кубка Украины – 26 сентября.
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