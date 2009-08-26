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Вернидуб передумал уходить из «Зари»
Главный тренер «Зари» Юрий Вернидуб продолжит работать с командой.
В минувший четверг Вернидуб после драматичного поражения от «Лейпцига» в плей-офф квалификации Лиги Европы сообщил о своем решении уйти из «Зари». По возвращению в Украину 52-летний тренер планировал встретиться с президентом клуба Евгением Геллером и уладить последние детали своего расставания с «Зарей».
Теперь же украинский журналист Валерий Пригорницкий на своей странице в «Facebook» сообщил, что Вернидуб решил не уходить в «Зари». Подробности резкой перемены настроения Вернидуба на данный момент неизвестны.
Вернидуб в июне подписал с «Зарей» новый контракт, рассчитанный до лета 2020 года.
Юрий Вернидуб возглавляет «Зарю» с ноября 2011 года. Под руководством украинского тренера луганчане дважды играли в групповом этапе Лиги Европы, брали бронзу в чемпионате Украины и доходили до финала в Кубке.
Читайте также: Вернидуб планирует оставить пост главного тренера «Зари»
В текущем сезоне «Заря» вновь рискует остаться без прямой путевки в групповой этап Лиги Европы. После шести туров луганчане с двумя победами в турнирной таблице Премьер-лиги занимают шестое место.
В минувший четверг Вернидуб после драматичного поражения от «Лейпцига» в плей-офф квалификации Лиги Европы сообщил о своем решении уйти из «Зари». По возвращению в Украину 52-летний тренер планировал встретиться с президентом клуба Евгением Геллером и уладить последние детали своего расставания с «Зарей».
Теперь же украинский журналист Валерий Пригорницкий на своей странице в «Facebook» сообщил, что Вернидуб решил не уходить в «Зари». Подробности резкой перемены настроения Вернидуба на данный момент неизвестны.
Вернидуб в июне подписал с «Зарей» новый контракт, рассчитанный до лета 2020 года.
Юрий Вернидуб возглавляет «Зарю» с ноября 2011 года. Под руководством украинского тренера луганчане дважды играли в групповом этапе Лиги Европы, брали бронзу в чемпионате Украины и доходили до финала в Кубке.
Читайте также: Вернидуб планирует оставить пост главного тренера «Зари»
В текущем сезоне «Заря» вновь рискует остаться без прямой путевки в групповой этап Лиги Европы. После шести туров луганчане с двумя победами в турнирной таблице Премьер-лиги занимают шестое место.
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