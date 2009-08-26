US Open-2018: Серена разгромила сестру, Стивенс прошла Азаренко

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В центральном матче игрового дня Серена Уильямс неожиданно легко обыграла свою старшую сестру Винус. Серена на пути к четвертому кругу подала 9 эйсов, выиграла 88% розыгрышей с первой подачи, реализовала 4 из 10 брейк-поинтов, организовала 34 виннерса при 22 невынужденных ошибках. В 1/8 финала экс-первая ракетка мира сыграет с обидчицей Симоны Халеп Кайей Канепи.Действующая чемпионка US Open Слоан Стивенс в двух сетах остановила именитую белоруску Викторию Азаренко. Стивенс совершила пять брейков и дважды отдала свою подачу. Американка сделала 20 виннерсов и выиграла скромные 65% с первой подачи. Следующей соперницей Стивенс стал первая ракетка Бельгии Элиса Мертенс.Каролина Плишкова на US Open в третий раз подряд дошла до 1/8 финала. В третьем круге чешка на характере обыграла Софью Кенин. Плишкова в каждом сете уступала 2:4, но так и не позволила сопернице добраться до сет-болов. В четвертом круге Плишкова сыграет с первым номером Австралии Эшли Барти.Екатерина Макарова (Россия) – Анастасия Севастова (Латвия, 19) – 6:4, 1:6, 2:6Барбора Стрыцова (Чехия, 23) – Элиса Мертенс (Бельгия, 15) – 3:6, 6:7Слоан Стивенс (США, 3) – Виктория Азаренко (Беларусь) – 6:3, 6:4Кайя Канепи (Эстония) – Ребекка Петерсон (Швеция) – 6:3, 7:6Каролина Мухова (Чехия) – Эшли Барти (Австралия, 18) – 3:6, 4:6Серена Уильямс (США, 17) – Винус Уильямс (США, 16) – 6:1, 6:2Софья Кенин (США) – Каролина Плишкова (Чехия, 8) – 4:6, 6:7