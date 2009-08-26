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АПЛ: победы «Ман Сити» и «Ливерпуля», новая неудача Ярмоленко
В чемпионате Англии по футболу проходят матчи третьего тура.
Действующий чемпион Премьер-лиги «Ман Сити», несмотря на тотальное игровое преимущество, в домашнем матче с «Ньюкаслом» ограничился минимальной победой. Три очка «Горожанам» принес отличный дальний угол Кайла Уокера.
«Ливерпуль» впервые с 1990 года начал сезон с четырех побед подряд. Три очка в гостевом поединке с «Лестером» мерсисайдцы взяли за счет успешного периода тайма. После перерыва дорогостоящий голкипер «Ливерпуля» Алиссон привез в свои ворота первый гол в сезоне, что не помешало гостям сохранить на табло победные цифры.
Единолично возглавить турнирную таблицу «Ливерпулю» не позволил «Челси». В четвертом туре «Синие» в концовке матча дожали «Борнмут». Ключевым стало тренерское решение Маурицио Сарри – итальянец бросил в бой Педро, а тот спустя семь минут забил победный гол.
Украинский легионер «Вест Хэма» Андрей Ярмоленко в домашнем матче против «Вулверхэмптона» не спас свою команду от четвертого поражения подряд.
Ярмоленко появился на поле сразу после перерыва – экс-лидер «Динамо» сумел на некоторое время оживить игру «Вест Хэма» в атаке, но своими полумоментами не воспользовался.
Читайте также: АПЛ: победы «Сити» и «Юнайтед», новая осечка «Ливерпуля»
Результаты матчей дня:
Лестер - Ливерпуль 1:2
Голы: Геззаль, 63 - Мане, 10, Фирмино, 45
Вест Хэм - Вулверхэмптон 0:1
Гол: Траоре, 90+3
Челси - Борнмут 2:0
Голы: Педро, 72, Азар, 85
Брайтон – Фулхэм 2:2
Голы: Мюррей, 67, 84 (с пенальти) - Шюррле, 43, Митрович, 62
Кристал Пэлас – Саутгемптон 0:2
Голы: Ингз, 47, Хейбьерг, 90
Эвертон – Хаддерсфилд 1:1
Голы: Калверт-Льюин, 36 – Биллинг, 34
Манчестер Сити — Ньюкасл 2:1
Голы: Стерлинг, 8, Уокер, 52 - Йедлин, 30
Действующий чемпион Премьер-лиги «Ман Сити», несмотря на тотальное игровое преимущество, в домашнем матче с «Ньюкаслом» ограничился минимальной победой. Три очка «Горожанам» принес отличный дальний угол Кайла Уокера.
«Ливерпуль» впервые с 1990 года начал сезон с четырех побед подряд. Три очка в гостевом поединке с «Лестером» мерсисайдцы взяли за счет успешного периода тайма. После перерыва дорогостоящий голкипер «Ливерпуля» Алиссон привез в свои ворота первый гол в сезоне, что не помешало гостям сохранить на табло победные цифры.
Единолично возглавить турнирную таблицу «Ливерпулю» не позволил «Челси». В четвертом туре «Синие» в концовке матча дожали «Борнмут». Ключевым стало тренерское решение Маурицио Сарри – итальянец бросил в бой Педро, а тот спустя семь минут забил победный гол.
Украинский легионер «Вест Хэма» Андрей Ярмоленко в домашнем матче против «Вулверхэмптона» не спас свою команду от четвертого поражения подряд.
Ярмоленко появился на поле сразу после перерыва – экс-лидер «Динамо» сумел на некоторое время оживить игру «Вест Хэма» в атаке, но своими полумоментами не воспользовался.
Читайте также: АПЛ: победы «Сити» и «Юнайтед», новая осечка «Ливерпуля»
Результаты матчей дня:
Лестер - Ливерпуль 1:2
Голы: Геззаль, 63 - Мане, 10, Фирмино, 45
Вест Хэм - Вулверхэмптон 0:1
Гол: Траоре, 90+3
Челси - Борнмут 2:0
Голы: Педро, 72, Азар, 85
Брайтон – Фулхэм 2:2
Голы: Мюррей, 67, 84 (с пенальти) - Шюррле, 43, Митрович, 62
Кристал Пэлас – Саутгемптон 0:2
Голы: Ингз, 47, Хейбьерг, 90
Эвертон – Хаддерсфилд 1:1
Голы: Калверт-Льюин, 36 – Биллинг, 34
Манчестер Сити — Ньюкасл 2:1
Голы: Стерлинг, 8, Уокер, 52 - Йедлин, 30
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