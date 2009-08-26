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АПЛ: победы «Ман Сити» и «Ливерпуля», новая неудача Ярмоленко

АПЛ: победы «Ман Сити» и «Ливерпуля», новая неудача ЯрмоленкоВ чемпионате Англии по футболу проходят матчи третьего тура.

Действующий чемпион Премьер-лиги «Ман Сити», несмотря на тотальное игровое преимущество, в домашнем матче с «Ньюкаслом» ограничился минимальной победой. Три очка «Горожанам» принес отличный дальний угол Кайла Уокера.

«Ливерпуль» впервые с 1990 года начал сезон с четырех побед подряд. Три очка в гостевом поединке с «Лестером» мерсисайдцы взяли за счет успешного периода тайма. После перерыва дорогостоящий голкипер «Ливерпуля» Алиссон привез в свои ворота первый гол в сезоне, что не помешало гостям сохранить на табло победные цифры.

Единолично возглавить турнирную таблицу «Ливерпулю» не позволил «Челси». В четвертом туре «Синие» в концовке матча дожали «Борнмут». Ключевым стало тренерское решение Маурицио Сарри – итальянец бросил в бой Педро, а тот спустя семь минут забил победный гол.

Украинский легионер «Вест Хэма» Андрей Ярмоленко в домашнем матче против «Вулверхэмптона» не спас свою команду от четвертого поражения подряд.
Ярмоленко появился на поле сразу после перерыва – экс-лидер «Динамо» сумел на некоторое время оживить игру «Вест Хэма» в атаке, но своими полумоментами не воспользовался.

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Результаты матчей дня:

Лестер - Ливерпуль 1:2
Голы: Геззаль, 63 - Мане, 10, Фирмино, 45

Вест Хэм - Вулверхэмптон 0:1
Гол: Траоре, 90+3

Челси - Борнмут 2:0
Голы: Педро, 72, Азар, 85

Брайтон – Фулхэм 2:2
Голы: Мюррей, 67, 84 (с пенальти) - Шюррле, 43, Митрович, 62

Кристал Пэлас – Саутгемптон 0:2
Голы: Ингз, 47, Хейбьерг, 90

Эвертон – Хаддерсфилд 1:1
Голы: Калверт-Льюин, 36 – Биллинг, 34

Манчестер Сити — Ньюкасл 2:1
Голы: Стерлинг, 8, Уокер, 52 - Йедлин, 30
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 Теги: чемпионат Англии, Манчестер Сити, Ливерпуль

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Сегодня, 21:56 » Автор: Иван Мартынов
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