АПЛ: победы «Ман Сити» и «Ливерпуля», новая неудача Ярмоленко

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Действующий чемпион Премьер-лиги «Ман Сити», несмотря на тотальное игровое преимущество, в домашнем матче с «Ньюкаслом» ограничился минимальной победой. Три очка «Горожанам» принес отличный дальний угол Кайла Уокера.«Ливерпуль» впервые с 1990 года начал сезон с четырех побед подряд. Три очка в гостевом поединке с «Лестером» мерсисайдцы взяли за счет успешного периода тайма. После перерыва дорогостоящий голкипер «Ливерпуля» Алиссон привез в свои ворота первый гол в сезоне, что не помешало гостям сохранить на табло победные цифры.Единолично возглавить турнирную таблицу «Ливерпулю» не позволил «Челси». В четвертом туре «Синие» в концовке матча дожали «Борнмут». Ключевым стало тренерское решение Маурицио Сарри – итальянец бросил в бой Педро, а тот спустя семь минут забил победный гол.Украинский легионер «Вест Хэма» Андрей Ярмоленко в домашнем матче против «Вулверхэмптона» не спас свою команду от четвертого поражения подряд.Ярмоленко появился на поле сразу после перерыва – экс-лидер «Динамо» сумел на некоторое время оживить игру «Вест Хэма» в атаке, но своими полумоментами не воспользовался.Лестер -1:2Голы: Геззаль, 63 - Мане, 10, Фирмино, 45Вест Хэм -0:1Гол: Траоре, 90+3- Борнмут 2:0Голы: Педро, 72, Азар, 85Брайтон – Фулхэм 2:2Голы: Мюррей, 67, 84 (с пенальти) - Шюррле, 43, Митрович, 62Кристал Пэлас –0:2Голы: Ингз, 47, Хейбьерг, 90Эвертон – Хаддерсфилд 1:1Голы: Калверт-Льюин, 36 – Биллинг, 34— Ньюкасл 2:1Голы: Стерлинг, 8, Уокер, 52 - Йедлин, 30