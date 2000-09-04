Цуренко в невероятной борьбе героически прорвалась в четвертьфинал US Open

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Цуренко в матче с 19-летней чешкой Маркетой Вондроушовой пыталась повторить национальный рекорд Екатерины Бондаренко, которая в 2009 году на Открытом чемпионате США покорила четвертьфинальный рубеж.На старте матча Цуренко уверенно переигрывала Вондроушову – Леся грамотно провоцировала соперницу на ошибки и стабильно держала мяч на задней линии. Украинка с брейком повела 4:1, но постепенно стала терять свое преимущество.При счете 4:4 стало очевидно, что Цуренко серьезно беспокоит травма бедра. Леся на характере дотерпела до тайбрейка, но о полноценной борьбе речь уже не шла. В 13-м гейме Вондроушова максимально воспользовалась своим превосходством в физических кондициях, отдав Цуренко лишь три мяча.К решающему сету ситуация кардинально изменилась – теперь уже Вондроушова с трудом передвигалась по корту, а Цуренко поймала второе дыхание и быстро набрала комфортный отрыв в два брейка. До завершения матча Леся успела сделать еще один брейк и однажды не смогла защитить свою подачу.За исторический для украинского тенниса полуфинал на Открытом чемпионате США Леся Цуренко поспорит с 19-й ракеткой мира Наоми Осакой, которая в тяжелом трехсетовом поединке обыграла Арину Соболенко (6:3, 2:6, 6:4).Маркета Вондроушова (Чехия) –– 7:6, 5:7, 2:6