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Цуренко в невероятной борьбе героически прорвалась в четвертьфинал US Open

Цуренко в невероятной борьбе героически прорвалась в четвертьфинал US OpenУкраинская теннисистка Леся Цуренко впервые в карьере сыграет в четвертьфинале турнира Большого шлема.

Цуренко в матче с 19-летней чешкой Маркетой Вондроушовой пыталась повторить национальный рекорд Екатерины Бондаренко, которая в 2009 году на Открытом чемпионате США покорила четвертьфинальный рубеж.

На старте матча Цуренко уверенно переигрывала Вондроушову – Леся грамотно провоцировала соперницу на ошибки и стабильно держала мяч на задней линии. Украинка с брейком повела 4:1, но постепенно стала терять свое преимущество.

При счете 4:4 стало очевидно, что Цуренко серьезно беспокоит травма бедра. Леся на характере дотерпела до тайбрейка, но о полноценной борьбе речь уже не шла. В 13-м гейме Вондроушова максимально воспользовалась своим превосходством в физических кондициях, отдав Цуренко лишь три мяча.

К решающему сету ситуация кардинально изменилась – теперь уже Вондроушова с трудом передвигалась по корту, а Цуренко поймала второе дыхание и быстро набрала комфортный отрыв в два брейка. До завершения матча Леся успела сделать еще один брейк и однажды не смогла защитить свою подачу.

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За исторический для украинского тенниса полуфинал на Открытом чемпионате США Леся Цуренко поспорит с 19-й ракеткой мира Наоми Осакой, которая в тяжелом трехсетовом поединке обыграла Арину Соболенко (6:3, 2:6, 6:4).

Маркета Вондроушова (Чехия) – Леся Цуренко (Украина) – 7:6, 5:7, 2:6
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 Теги: Цуренко, US Open-2018, теннис

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Сегодня, 01:04 » Автор: Иван Мартынов
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