Зинченко вошел в заявку «Ман Сити» на Лигу Чемпионов

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола нашел в заявке «Манчестер Сити» место для украинского универсала Александра Зинченко, который в текущем сезоне ни разу не выходил на поле в официальном матче.Вратари: Эдерсон, Дэниэл Гримшоу.Защитники: Кайл Уокер, Данило, Венсан Компани, Джон Стоунз, Эмерик Лапорт, Элиаким Мангаля, Бенжамен Менди, Николас Отаменди.Полузащитники: Рахим Стерлинг, Илкай Гюндоган, Кевин де Брюйне, Фабиан Делф, Лерой Сане, Бернарду Силва, Давид Сильва, Фернандиньо, Рияд Махрез, Александр Зинченко.Нападающие: Серхио Агуэро, Габриэл Жезус.Вратари: Антони Лопеш, Антони Рачьоппи, Матье Горжлен, Матье Гранж, Кайне Боневи, Люка Маржерон.Защитники: Мапу Янга-Мбива, Рафаэл, Джейсон Денайер, Лео Дюбуа, Марсело, Жереми Морель, Фернандо Марсал, Ферлян Менди, Кенни Тете, Умар Соле, Иссьяр Драме, Закари Бро, Мелвин Бард, Кентин Вийера, Калулу Киятенгва, Матис Луизерр, Алексис Марсьяль, Тео Ндика-Матам.Полузащитники: Мартен Террье, Уссем Ауар, Жордан Ферри, Пап Шейх, Максанс Какере, Тонги Ндомбеле, Люка Тусар, Иноссент Роде, Хамза Рафья, Усейну Ндиай, Поль Деварревар, Седрик Огарро, Матье Коммаре, Абдуллае Оуттара, Модест Дюкю, Тебат Эхлинг, Адам Юсфи, Лилиан Перье.Нападающие: Набиль Фекир, Амин Гуйри, Максел Корне, Ясин Фекир, Ян Киталя, Яя Адам Сумаре, Эль Хаджи Колу, Томас Уалембо, Эстебан Леполь, Хуссаин Тоуати.Вратари: Оливер Бауманн, Грегор Кобель.Защитники: Джошуа Бренет, Павел Кадержабек, Эрмин Бичакич, Касим Нуху, Нико Шульц, Беньямин Хюбнер, Юстин Хоогма, Кевин Акпогума, Штефан Пош.Полузащитники: Ховард Нордтвейт, Денис Гайгер, Керем Демирбай, Флориан Гриллич, Леонардо Биттенкур, Стивен Цубер, Надим Амири, Кевин Фогт, Виченцо Грифо.Нападающие: Исхак Бельфодиль, Рейс Нельсон, Андрей Крамарич, Адам Солои, Жоэлинтон.Безоговорочным фаворитом Группы F букмекеры считают «Манчестер Сити». «Лион» идет вторым претендентом на выход в плей-офф, «Шахтер» занимает только третье место.В первом туре группового этапа Лиги Чемпионов «Шахтер» примет «Хоффенхайм», а «Лион» отправится в гости к «Манчестер Сити».