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Раздел: Спорт  
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Свитолина рассталась с французским тренером

Свитолина рассталась с французским тренеромПервая ракетка Украины и седьмая ракетка мира Элина Свитолина больше не сотрудничает с французским специалистом Тьерри Асьоном.

Менеджер Свитолиной и глава агентства «Top Five» Стефан Гуров подтвердил расставание Свитолиной и Асьона. Имя нового тренера украинской теннисистки еще неизвестно.

«Очень важно завершить любое сотрудничество в правильный момент. Элина и Тьерри приняли общее решение и с уважением друг к другу завершили своё сотрудничество после US Open. На данный момент мы ищем нового тренера для Элины Свитолиной и вскоре сможем объявить его имя»», - отметил Гуров.

С Асьоном Свитолина начала работать в декабре 2016 года. Сотрудничество позволило украинке войти в элиту WTA-тура и стать постоянным претендентом на титулы Большого шлема.

За два неполных сезона с французским тренером Свитолина выиграла семь турниров категории WTA, поднялась на третью строку в мировом рейтинге, дважды добиралась до четвертьфинала на Шлемах и дебютировала на Итоговом турнире.

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В текущем сезоне Элина Свитолина выиграла турниры в Брисбене, Дубае и Риме, но при этом на Шлемах результаты 23-летней теннисистки ухудшились – Свитолина после четвертьфинала на Australian Open на Ролан Гаррос в третьем круге проиграла Михаэле Бузарнеску, на Уимблдоне в первом раунде уступила Татьяне Марии, а на US Open в четвертом раунде в матче с Анастасией Севастовой решающий сет отдала со счетом 0:4.
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 Теги: Свитолина, теннис

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Сегодня, 18:38 » Автор: Иван Мартынов
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