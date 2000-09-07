Раздел: Спорт
Лига наций: нулевая ничья Германии и Франции и другие результаты дня
В восьми городах Европы стартовал новый турнир под эгидой УЕФА – Лига наций.
В центральном матче дня сборная Франции в первом официальном поединке в статусе чемпиона мира на выезде не смогла обыграть Германию. Немцы на правах хозяев активней шли вперед и были ближе к победе. В концовке матча голкипер «ПСЖ» Ареоля потащил удар Мюллера, Гинтера и Хуммельса.
В Лиге B помимо Украины победой отметился и Уэльс – Гарет Бэйл и компания в Кардиффе легко разбили Ирландию и сделали хорошую заявку на победу в группе №4.
Среди остальных матчей дня стоит отметить поражение лидера полузащитника «Динамо» Беньямина Вербича и его Словении в домашнем матче против Болгарии, а также домашний успех Норвегии, сломившей Кипр благодаря двум голам полузащитника «Фулхэма» Стефана Йохансена.
Лига А
Германия – Франция 0:0
Лига B
Уэльс – Ирландия 4:1
Голы: Лоуренс, 6, Бэйл, 18, Рэмси, 37, Робертс, 55 – Уильямс, 66
Лига C
Норвегия – Кипр 2:0
Голы: Йохансен, 21, 42
Словения – Болгария 1:2
Голы: Зайц, 40 – Краев, 3, 59
Читайте также: Украина на последних секундах вырвала победу над Чехией в матче Лиги наций
Лига D
Казахстан – Грузия 0:2
Голы: Чакветадзе, 69, Малый, 74 (автогол)
Армения – Лихтенштейн 2:1
Голы: Пиццелли, 30, Барсегян, 76 – Вольфингер, 33
Гибралтар – Македония 0:2
Голы: Тричковски, 19, Алиоски, 35
Латвия – Андорра 0:0
В центральном матче дня сборная Франции в первом официальном поединке в статусе чемпиона мира на выезде не смогла обыграть Германию. Немцы на правах хозяев активней шли вперед и были ближе к победе. В концовке матча голкипер «ПСЖ» Ареоля потащил удар Мюллера, Гинтера и Хуммельса.
В Лиге B помимо Украины победой отметился и Уэльс – Гарет Бэйл и компания в Кардиффе легко разбили Ирландию и сделали хорошую заявку на победу в группе №4.
Среди остальных матчей дня стоит отметить поражение лидера полузащитника «Динамо» Беньямина Вербича и его Словении в домашнем матче против Болгарии, а также домашний успех Норвегии, сломившей Кипр благодаря двум голам полузащитника «Фулхэма» Стефана Йохансена.
Лига А
Германия – Франция 0:0
Лига B
Уэльс – Ирландия 4:1
Голы: Лоуренс, 6, Бэйл, 18, Рэмси, 37, Робертс, 55 – Уильямс, 66
Лига C
Норвегия – Кипр 2:0
Голы: Йохансен, 21, 42
Словения – Болгария 1:2
Голы: Зайц, 40 – Краев, 3, 59
Читайте также: Украина на последних секундах вырвала победу над Чехией в матче Лиги наций
Лига D
Казахстан – Грузия 0:2
Голы: Чакветадзе, 69, Малый, 74 (автогол)
Армения – Лихтенштейн 2:1
Голы: Пиццелли, 30, Барсегян, 76 – Вольфингер, 33
Гибралтар – Македония 0:2
Голы: Тричковски, 19, Алиоски, 35
Латвия – Андорра 0:0
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