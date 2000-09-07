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Лига наций: нулевая ничья Германии и Франции и другие результаты дня

Лига наций: нулевая ничья Германии и Франции и другие результаты дняВ восьми городах Европы стартовал новый турнир под эгидой УЕФА – Лига наций.

В центральном матче дня сборная Франции в первом официальном поединке в статусе чемпиона мира на выезде не смогла обыграть Германию. Немцы на правах хозяев активней шли вперед и были ближе к победе. В концовке матча голкипер «ПСЖ» Ареоля потащил удар Мюллера, Гинтера и Хуммельса.

В Лиге B помимо Украины победой отметился и Уэльс – Гарет Бэйл и компания в Кардиффе легко разбили Ирландию и сделали хорошую заявку на победу в группе №4.

Среди остальных матчей дня стоит отметить поражение лидера полузащитника «Динамо» Беньямина Вербича и его Словении в домашнем матче против Болгарии, а также домашний успех Норвегии, сломившей Кипр благодаря двум голам полузащитника «Фулхэма» Стефана Йохансена.

Лига А

Германия – Франция 0:0

Лига B

Уэльс – Ирландия 4:1
Голы: Лоуренс, 6, Бэйл, 18, Рэмси, 37, Робертс, 55 – Уильямс, 66

Лига C

Норвегия – Кипр 2:0
Голы: Йохансен, 21, 42

Словения – Болгария 1:2
Голы: Зайц, 40 – Краев, 3, 59

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Лига D

Казахстан – Грузия 0:2
Голы: Чакветадзе, 69, Малый, 74 (автогол)

Армения – Лихтенштейн 2:1
Голы: Пиццелли, 30, Барсегян, 76 – Вольфингер, 33

Гибралтар – Македония 0:2
Голы: Тричковски, 19, Алиоски, 35

Латвия – Андорра 0:0
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 Теги: Лига наций УЕФА, Германия, Франция

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Сегодня, 00:43 » Автор: Иван Мартынов
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