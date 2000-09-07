Лига наций: нулевая ничья Германии и Франции и другие результаты дня

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В центральном матче дня сборная Франции в первом официальном поединке в статусе чемпиона мира на выезде не смогла обыграть Германию. Немцы на правах хозяев активней шли вперед и были ближе к победе. В концовке матча голкипер «ПСЖ» Ареоля потащил удар Мюллера, Гинтера и Хуммельса.В Лиге B помимо Украины победой отметился и Уэльс – Гарет Бэйл и компания в Кардиффе легко разбили Ирландию и сделали хорошую заявку на победу в группе №4.Среди остальных матчей дня стоит отметить поражение лидера полузащитника «Динамо» Беньямина Вербича и его Словении в домашнем матче против Болгарии, а также домашний успех Норвегии, сломившей Кипр благодаря двум голам полузащитника «Фулхэма» Стефана Йохансена.Германия – Франция 0:0– Ирландия 4:1Голы: Лоуренс, 6, Бэйл, 18, Рэмси, 37, Робертс, 55 – Уильямс, 66– Кипр 2:0Голы: Йохансен, 21, 42Словения –1:2Голы: Зайц, 40 – Краев, 3, 59Казахстан –0:2Голы: Чакветадзе, 69, Малый, 74 (автогол)– Лихтенштейн 2:1Голы: Пиццелли, 30, Барсегян, 76 – Вольфингер, 33Гибралтар –0:2Голы: Тричковски, 19, Алиоски, 35Латвия – Андорра 0:0