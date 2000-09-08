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Раздел: Спорт  
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Лига наций: ничья Италии и Польши и другие результаты дня

Лига наций: ничья Италии и Польши и другие результаты дняВ Европе продолжается первый тур нового турнира под эгидой УЕФА.

Официальный дебют Роберто Манчини в сборной Италии не стал победным – «Скуадра Адзурра» в домашнем матче с Польшей избежала поражения только благодаря голу Жоржиньо с пенальти. Возвращение Марио Балотелли в сборную итальянскую атаку не оживило – хозяева за 90 минут нанесли лишь два удара в створ ворот поляков.

В единственном матче дня в Лиге B Турция под руководством Мирчи Луческу в Трабзоне проиграла России. Победный гол в начале второго тайма после выхода один на один с вратарем забил форвард «Зенита» Артем Дзюба.

Один из главных фаворитов Лиги С сборная Сербий свой путь в турнире начала со скромной победы над Литвой. Гости из Балкан должны были громить хозяев, но столкнулись с куражом вратаря «Хапоэля» Эрнестаса Шеткуса, совершившего девять сэйвов.

Лига А

Италия – Польша 1:1
Голы: Жоржиньо, 78 (с пенальти) – Зелиньски, 40

Лига B

Турция – Россия 1:2
Голы: Азиз, 41 – Черышев, 13, Дзюба, 49

Лига С

Албания – Израиль 1:0
Гол: Джака, 55

Литва – Сербия 0:1
Гол: Тадич, 38 (с пенальти)

Румыния – Черногория 0:0

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Лига D

Азербайджан – Косово 0:0

Фарерские острова – Мальта 3:1
Голы: Эдмундссон, 31, Йонсен, 38, Ханссон, 52 – Мифсуд, 42
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 Теги: Лига наций УЕФА, Италия, Польша

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Вчера, 23:57 » Автор: Иван Мартынов
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