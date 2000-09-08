Лига наций: ничья Италии и Польши и другие результаты дня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

Официальный дебют Роберто Манчини в сборной Италии не стал победным – «Скуадра Адзурра» в домашнем матче с Польшей избежала поражения только благодаря голу Жоржиньо с пенальти. Возвращение Марио Балотелли в сборную итальянскую атаку не оживило – хозяева за 90 минут нанесли лишь два удара в створ ворот поляков.В единственном матче дня в Лиге B Турция под руководством Мирчи Луческу в Трабзоне проиграла России. Победный гол в начале второго тайма после выхода один на один с вратарем забил форвард «Зенита» Артем Дзюба.Один из главных фаворитов Лиги С сборная Сербий свой путь в турнире начала со скромной победы над Литвой. Гости из Балкан должны были громить хозяев, но столкнулись с куражом вратаря «Хапоэля» Эрнестаса Шеткуса, совершившего девять сэйвов.Италия – Польша 1:1Голы: Жоржиньо, 78 (с пенальти) – Зелиньски, 40Турция –1:2Голы: Азиз, 41 – Черышев, 13, Дзюба, 49– Израиль 1:0Гол: Джака, 55Литва –0:1Гол: Тадич, 38 (с пенальти)Румыния – Черногория 0:0Азербайджан – Косово 0:0– Мальта 3:1Голы: Эдмундссон, 31, Йонсен, 38, Ханссон, 52 – Мифсуд, 42