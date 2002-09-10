Раздел: Спорт
УЕФА c 2021 года введет третий еврокубок
Европейский футбольный союз (УЕФА) готовит проект нового еврокубкого турнира.
Глава Ассоциации европейских клубов (ECА) Андреа Аньелли официально подтвердил, что с 2021 года УЕФА запустит третий еврокубковый турнир, что позволит увеличить количество участников трех соревнований до 96 клубов.
«Дан зеленый свет для создания третьего еврокубка. Осталось только дождаться подтверждения исполнительного комитета УЕФА. Общее количество клубов в еврокубках увеличится до 96 с сезона-2021/22», - приводит слова Аньелли аккаунт Ассоциации европейских клубов в «Твиттере».
По информации издания «Bild», появление нового еврокубкового турнира не отразится на формате Лиги Чемпионов. Как и прежде, в основной стадии турнира выступят 32 клуба, разделенных на восемь групп. Основные изменения коснутся Лиги Европы – с сезона 2021-2022 вместо 48 команд в групповом раунде еврокубка сыграют всего 32. В третьем еврокубке, название и формат которого еще неизвестны, также сыграют 32 клуба.
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С 1960 по 1999 года под эгидой УЕФА проходил Кубок обладателей кубков, последним победителем которого стал «Лацио». С 1995 по 2008 года Европейский футбольный союз для клубов, не прошедших в Лигу Чемпионов и Кубок УЕФА, проводил Кубок Интертото. Последний победитель турнира – португальский «Спортинг».
Глава Ассоциации европейских клубов (ECА) Андреа Аньелли официально подтвердил, что с 2021 года УЕФА запустит третий еврокубковый турнир, что позволит увеличить количество участников трех соревнований до 96 клубов.
«Дан зеленый свет для создания третьего еврокубка. Осталось только дождаться подтверждения исполнительного комитета УЕФА. Общее количество клубов в еврокубках увеличится до 96 с сезона-2021/22», - приводит слова Аньелли аккаунт Ассоциации европейских клубов в «Твиттере».
По информации издания «Bild», появление нового еврокубкового турнира не отразится на формате Лиги Чемпионов. Как и прежде, в основной стадии турнира выступят 32 клуба, разделенных на восемь групп. Основные изменения коснутся Лиги Европы – с сезона 2021-2022 вместо 48 команд в групповом раунде еврокубка сыграют всего 32. В третьем еврокубке, название и формат которого еще неизвестны, также сыграют 32 клуба.
Читайте также: Суарес подпишет с «Барселоной» контракт до 2021 года
С 1960 по 1999 года под эгидой УЕФА проходил Кубок обладателей кубков, последним победителем которого стал «Лацио». С 1995 по 2008 года Европейский футбольный союз для клубов, не прошедших в Лигу Чемпионов и Кубок УЕФА, проводил Кубок Интертото. Последний победитель турнира – португальский «Спортинг».
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