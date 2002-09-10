Раздел: Спорт
Форвард «Шахтера» Кайоде вернулся после травмы
Нападающий «Шахтера» Оларенважу Кайоде восстановился от травмы и готов впервые в сезоне выйти на поле.
Официальный сайт «Шахтера» подтвердил возвращение Кайоде в строй. Нигериец возобновил тренировки в общей группе, а его дебют в статусе полноправного игрока «горняков» может состоятся в субботу, когда команда Паулу Фонсеки в рамках чемпионата Украины на выезде сыграет с «Александрией».
Кайоде травмировался на предсезонных сборах «Шахтера» в Германии. Неожиданная потеря нигерийца привела к тому, что на старте сезона у «горняков» был только один нападающий – бразилец Жуниор Мораес.
Кайоде предстоит непростая борьба за место в стартовом составе. Пока экс-форвард «Манчестер Сити» восстанавливался от травмы, великолепный старт сезона удался Мораесу – новичок «Шахтера» в семи матчах чемпионата Украины забил семь голов и отдал три результативных передачи.
Читайте также: «Шахтер» объявил о переходе форварда «Манчестер Сити»
Оларенважу Кайоде выступает в «Шахтере» с весны текущего года. Летом чемпион Украины за три миллиона евро выкупил контракт нападающего у «Манчестер Сити».
Официальный сайт «Шахтера» подтвердил возвращение Кайоде в строй. Нигериец возобновил тренировки в общей группе, а его дебют в статусе полноправного игрока «горняков» может состоятся в субботу, когда команда Паулу Фонсеки в рамках чемпионата Украины на выезде сыграет с «Александрией».
Кайоде травмировался на предсезонных сборах «Шахтера» в Германии. Неожиданная потеря нигерийца привела к тому, что на старте сезона у «горняков» был только один нападающий – бразилец Жуниор Мораес.
Кайоде предстоит непростая борьба за место в стартовом составе. Пока экс-форвард «Манчестер Сити» восстанавливался от травмы, великолепный старт сезона удался Мораесу – новичок «Шахтера» в семи матчах чемпионата Украины забил семь голов и отдал три результативных передачи.
Читайте также: «Шахтер» объявил о переходе форварда «Манчестер Сити»
Оларенважу Кайоде выступает в «Шахтере» с весны текущего года. Летом чемпион Украины за три миллиона евро выкупил контракт нападающего у «Манчестер Сити».
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
52
0
Также советуем посмотреть
- Смешные рекламные слоганы, которые с первого раза не понять
- Гриценко предложил "Гражданской позиции" и "Самопомичи" объединиться
- Художник развеселил весь мир прикольными иллюстрациями
- Стало известно, на кого обменяют Сущенко
- Прикольные фотки людей, от которых отвернулась удача
- Отличные анекдоты, способные развеять осеннюю хандру
- Провал «Роскосмоса» высмеяли забавной карикатурой
- В Крыму по тревоге подняли боевые самолеты
- Згадаймо Івана Степановича
- Путин насмешил мир кулинарными "способностями"
- Определение гражданской войны
- Китаец стал жертвой необычного «ограбления»
- Пилот решил "взбодрить" пассажиров, купив пиццу на весь лайнер
- Пора признать все проблемы
- Хохма дня: свинья освоила скейтборд
- Сумеет ли «побить» доллар гривну
- В Саудовской Аравии единственная пчела сорвала мировой рекорд
- Россия: власть ведет себя как дура
- Сеть покорила «говорящая» собака из Японии
- Вибори на Донбасі: як повинна відреагувати Україна
- Реакцию медведей на большие «апартаменты» засняли на камеру
- Скрестили с Шойгу: в России отыскали «двойника» Путина
- «Освободители» намеренно обстреливали мирных жителей
- В Кремле придумали, как уничтожать Украину
- Прожорливая продавщица съела колбасы на 9 тысяч долларов
- Боевики на Донбассе усилили проверку на блокпостах
- Звернення до підозрюваних у справі Гандзюк
- В соцсетях оригинально высмеяли рекордное падение рубля
- Согласован проект строительства моста на линии разграничения, - ОБСЕ
- Медведчук – это «пазл»
Оставьте свой комментарий