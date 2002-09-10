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Форвард «Шахтера» Кайоде вернулся после травмы

Форвард «Шахтера» Кайоде вернулся после травмыНападающий «Шахтера» Оларенважу Кайоде восстановился от травмы и готов впервые в сезоне выйти на поле.

Официальный сайт «Шахтера» подтвердил возвращение Кайоде в строй. Нигериец возобновил тренировки в общей группе, а его дебют в статусе полноправного игрока «горняков» может состоятся в субботу, когда команда Паулу Фонсеки в рамках чемпионата Украины на выезде сыграет с «Александрией».

Кайоде травмировался на предсезонных сборах «Шахтера» в Германии. Неожиданная потеря нигерийца привела к тому, что на старте сезона у «горняков» был только один нападающий – бразилец Жуниор Мораес.

Кайоде предстоит непростая борьба за место в стартовом составе. Пока экс-форвард «Манчестер Сити» восстанавливался от травмы, великолепный старт сезона удался Мораесу – новичок «Шахтера» в семи матчах чемпионата Украины забил семь голов и отдал три результативных передачи.

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Оларенважу Кайоде выступает в «Шахтере» с весны текущего года. Летом чемпион Украины за три миллиона евро выкупил контракт нападающего у «Манчестер Сити».
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 Теги: Кайоде, Шахтер, чемпионат Украины

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Сегодня, 21:50 » Автор: Иван Мартынов
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