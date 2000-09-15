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Раздел: Спорт  
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Мораес поставил на паузу вопрос с появлением в сборной Украины

Мораес поставил на паузу вопрос с появлением в сборной УкраиныБразильский форвард «Шахтера» Жуниор Мораес пока не готов принять гражданство Украины.

Мораес, летом в статусе свободного агента сменивший «Динамо» на «Шахтер», перед недавними матчами Лиги наций вновь заговорил о готовности сменить гражданство и получить возможность представлять сборную Украины.

«Я встречался с главным тренером сборной Украины Андреем Шевченко. Перед тем, как принять такое приглашение, я решил немного подождать, ведь до сих пор мечтаю быть вызванным в сборную Бразилии», - приводит слова Мораеса «Globo Esporte».

«Шахтер» неоднократно делегировал своих представителей в сборную Бразилии. Мораесу для осуществления своей цели стоит ориентироваться на примеры Луиса Адриано, Фернандиньо, Дугласа Косты, Тайсона и других соотечественников.

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На старте нового сезона Жуниору Мораесу удалось приблизиться к дебютному вызову в сборную Бразилии. В семи матчах Премьер-лиги бразильский форвард «Шахтера» забил семь голов и отдал три результативных передачи.
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 Теги: сборная Украины, Мораес, Шахтер

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Сегодня, 15:22 » Автор: Иван Мартынов
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