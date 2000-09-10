Роналду отметился дебютными голами в «Ювентусе»

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Роналду минувшим летом ориентировочно за 117 миллионов евро перешел из «Реала» в «Ювентус». Дебют в чемпионате Италии у пятикратного обладателя «Золотого мяча» не задался – Роналду в матчах с «Кьево», «Лацио» и «Пармой» отметился лишь одной голевой передачей.Первые голы в футболке «Ювентуса» к Роналду пришли в домашнем матче против «Сассуоло» - 33-летний форвард оформил дубль, а его команда продлила свою победную серию до четырех матчей.На 50-й минуте Роналду после подачи углового подкараулил мяч перед пустыми воротами – 1:0.Второй гол португальца выдался более трудовым – в контратаке Криштиану выскочил на ударную позицию и безупречным ударом с левой отправил мяч в дальний угол.В матче с «Сассуоло» Криштиану Роналду забил свой 400-й гол в национальных чемпионатах. На счету форварда 3 гола в чемпионате Португалии («Спортинг»), 84 мяча в английской Премьер-лиге («Манчестер Юнайтед») и 311 голов в испанской Примере («Реал»).