Серия А: «Ювентус» идет без потерь, осечки «Интера» и «Милана»

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

Дебютные голы Криштиану Роналду помогли «Ювентусу» в непростом матче сломить «Сассуоло». Главным антигероем матча стал экс-полузащитник «Шахтера» Дуглас Коста, который за плевок в соперника получил красную карточку с угрозой 5-матчевой дисквалификации.«Парма» впервые с 1999 года на «Джузеппе Меацца» обыграла «Интер». Победа в Милане стала для «Крестоносцев» первой после долгожданного возвращения в Серию А.«Милан» на выезде не смог обыграть «Кальяри» и оказался в трех очках от зоны вылета. Похоже, в этом сезоне «россо-нери» вновь не будут претендовать на место в зоне Лиги Чемпионов.Эмполи –0:1Гол: Пароло, 47Кальяри - Милан 1:1Голы: Жоао Педро, 4 - Игуаин, 56- Сассуоло 2:1Голы: Роналду, 50, 65 - Бабакар, 90+1– Болонья 1:0Гол: Пьятек, 69Удинезе – Торино 1:1Голы: Де Паул , 28 – Мейте, 49- Кьево 2:2Голы: Эль Шаарви, 10, Кристанте, 30 - Бирса, 52, Степински, 83Интер –0:1Гол: Димарко, 79Фрозиноне –0:5Голы: Квальярелла, 10, Капрари, 47, Дефрель, 54, 86, Ковнацки, 83 (с пенальти)- Фиорентина 1:0Гол: Инсинье, 79- Аталанта 2:0Голы: Петанья, 50, 564 – Дефрель (Сампдория)4 – Пьятек (Дженоа)3 – Бенасси (Фиорентина)3 – Де Паул (Удинезе)2 – Бабакар (Сассуоло)