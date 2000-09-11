Раздел: Спорт
Серия А: «Ювентус» идет без потерь, осечки «Интера» и «Милана»
В чемпионате Италии по футболу сыграны поединки четвертого тура.
Дебютные голы Криштиану Роналду помогли «Ювентусу» в непростом матче сломить «Сассуоло». Главным антигероем матча стал экс-полузащитник «Шахтера» Дуглас Коста, который за плевок в соперника получил красную карточку с угрозой 5-матчевой дисквалификации.
«Парма» впервые с 1999 года на «Джузеппе Меацца» обыграла «Интер». Победа в Милане стала для «Крестоносцев» первой после долгожданного возвращения в Серию А.
«Милан» на выезде не смог обыграть «Кальяри» и оказался в трех очках от зоны вылета. Похоже, в этом сезоне «россо-нери» вновь не будут претендовать на место в зоне Лиги Чемпионов.
Результаты матчей 4-го тура:
Эмполи – Лацио 0:1
Гол: Пароло, 47
Кальяри - Милан 1:1
Голы: Жоао Педро, 4 - Игуаин, 56
Ювентус - Сассуоло 2:1
Голы: Роналду, 50, 65 - Бабакар, 90+1
Дженоа – Болонья 1:0
Гол: Пьятек, 69
Удинезе – Торино 1:1
Голы: Де Паул , 28 – Мейте, 49
Рома - Кьево 2:2
Голы: Эль Шаарви, 10, Кристанте, 30 - Бирса, 52, Степински, 83
Интер – Парма 0:1
Гол: Димарко, 79
Фрозиноне – Сампдория 0:5
Голы: Квальярелла, 10, Капрари, 47, Дефрель, 54, 86, Ковнацки, 83 (с пенальти)
Наполи - Фиорентина 1:0
Гол: Инсинье, 79
СПАЛ - Аталанта 2:0
Голы: Петанья, 50, 56
Турнирная таблица:
Читайте также: Серия А: «Ювентус» идет без потерь, поражения «Наполи» и «Ромы»
Лучшие бомбардиры:
4 – Дефрель (Сампдория)
4 – Пьятек (Дженоа)
3 – Бенасси (Фиорентина)
3 – Де Паул (Удинезе)
2 – Бабакар (Сассуоло)
Дебютные голы Криштиану Роналду помогли «Ювентусу» в непростом матче сломить «Сассуоло». Главным антигероем матча стал экс-полузащитник «Шахтера» Дуглас Коста, который за плевок в соперника получил красную карточку с угрозой 5-матчевой дисквалификации.
«Парма» впервые с 1999 года на «Джузеппе Меацца» обыграла «Интер». Победа в Милане стала для «Крестоносцев» первой после долгожданного возвращения в Серию А.
«Милан» на выезде не смог обыграть «Кальяри» и оказался в трех очках от зоны вылета. Похоже, в этом сезоне «россо-нери» вновь не будут претендовать на место в зоне Лиги Чемпионов.
Результаты матчей 4-го тура:
Эмполи – Лацио 0:1
Гол: Пароло, 47
Кальяри - Милан 1:1
Голы: Жоао Педро, 4 - Игуаин, 56
Ювентус - Сассуоло 2:1
Голы: Роналду, 50, 65 - Бабакар, 90+1
Дженоа – Болонья 1:0
Гол: Пьятек, 69
Удинезе – Торино 1:1
Голы: Де Паул , 28 – Мейте, 49
Рома - Кьево 2:2
Голы: Эль Шаарви, 10, Кристанте, 30 - Бирса, 52, Степински, 83
Интер – Парма 0:1
Гол: Димарко, 79
Фрозиноне – Сампдория 0:5
Голы: Квальярелла, 10, Капрари, 47, Дефрель, 54, 86, Ковнацки, 83 (с пенальти)
Наполи - Фиорентина 1:0
Гол: Инсинье, 79
СПАЛ - Аталанта 2:0
Голы: Петанья, 50, 56
Турнирная таблица:
Читайте также: Серия А: «Ювентус» идет без потерь, поражения «Наполи» и «Ромы»
Лучшие бомбардиры:
4 – Дефрель (Сампдория)
4 – Пьятек (Дженоа)
3 – Бенасси (Фиорентина)
3 – Де Паул (Удинезе)
2 – Бабакар (Сассуоло)
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