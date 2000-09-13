Раздел: Спорт
Примера: «Барселона» дождалась осечки «Реала»
Сыграны матчи четвертого тура чемпионата Испании по футболу.
«Барселона» за счет ударного трехминутного отрезка на выезде огорчила «Реал Сосьедад», а ничья «Реала» в Бильбао позволила каталонцам единолично возглавить турнирную таблицу.
«Атлетико» в компенсированное время ушел от поражения в домашнем матче с «Эйбаром». Команду Диего Симоне на старте сезона не узнать – лишь одна победа в четырех матчах.
Украинский голкипер «Леганеса» Андрей Лунин в заявку на домашний матч против «Вильярреала» не попал. Дебют экс-вратаря «Зари» в Примере может состояться 22 августа в гостевом поединке против «Эйбара».
Результаты матчей четвертого тура:
Севилья – Хетафе 0:2
Голы: Анхель, 3, 38
Вальядолид – Алавес 0:1
Гол: Ибаи Гомес 90+3
Леганес – Вильярреал 0:1
Гол: Бакка, 64
Эспаньол – Леванте 1:0
Гол: Серхио Гарсия, 52
Атлетик - Реал 1:1
Голы: Мунианин, 32 - Иско, 63
Валенсия – Бетис 0:0
Реал Сосьедад - Барселона 1:2
Голы: Элустондо, 12 - Л. Суарес, 63, Дембеле, 66
Жирона – Сельта 3:2
Голы: Стуани, 22, 56, Алкала, 37 – Аспас, 34, Буфаль, 87
Атлетико - Эйбар 1:1
Голы: Морено, 90+4 - Энрич, 87
Уэска – Райо Вальекано 0:1
Гол: Имбула, 29
Турнирная таблица:
Читайте также: Примера: «Барселона» оторвалась от «Реала» на 16 очков
Лучшие бомбардиры:
4 – Бензема (Реал)
4 – Месси (Барселона)
3 – Бэйл (Реал)
3 – Дембеле (Барселона)
3 – Суарес (Барселона)
«Барселона» за счет ударного трехминутного отрезка на выезде огорчила «Реал Сосьедад», а ничья «Реала» в Бильбао позволила каталонцам единолично возглавить турнирную таблицу.
«Атлетико» в компенсированное время ушел от поражения в домашнем матче с «Эйбаром». Команду Диего Симоне на старте сезона не узнать – лишь одна победа в четырех матчах.
Украинский голкипер «Леганеса» Андрей Лунин в заявку на домашний матч против «Вильярреала» не попал. Дебют экс-вратаря «Зари» в Примере может состояться 22 августа в гостевом поединке против «Эйбара».
Результаты матчей четвертого тура:
Севилья – Хетафе 0:2
Голы: Анхель, 3, 38
Вальядолид – Алавес 0:1
Гол: Ибаи Гомес 90+3
Леганес – Вильярреал 0:1
Гол: Бакка, 64
Эспаньол – Леванте 1:0
Гол: Серхио Гарсия, 52
Атлетик - Реал 1:1
Голы: Мунианин, 32 - Иско, 63
Валенсия – Бетис 0:0
Реал Сосьедад - Барселона 1:2
Голы: Элустондо, 12 - Л. Суарес, 63, Дембеле, 66
Жирона – Сельта 3:2
Голы: Стуани, 22, 56, Алкала, 37 – Аспас, 34, Буфаль, 87
Атлетико - Эйбар 1:1
Голы: Морено, 90+4 - Энрич, 87
Уэска – Райо Вальекано 0:1
Гол: Имбула, 29
Турнирная таблица:
Читайте также: Примера: «Барселона» оторвалась от «Реала» на 16 очков
Лучшие бомбардиры:
4 – Бензема (Реал)
4 – Месси (Барселона)
3 – Бэйл (Реал)
3 – Дембеле (Барселона)
3 – Суарес (Барселона)
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