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Примера: «Барселона» дождалась осечки «Реала»

Примера: «Барселона» дождалась осечки «Реала»Сыграны матчи четвертого тура чемпионата Испании по футболу.

«Барселона» за счет ударного трехминутного отрезка на выезде огорчила «Реал Сосьедад», а ничья «Реала» в Бильбао позволила каталонцам единолично возглавить турнирную таблицу.

«Атлетико» в компенсированное время ушел от поражения в домашнем матче с «Эйбаром». Команду Диего Симоне на старте сезона не узнать – лишь одна победа в четырех матчах.

Украинский голкипер «Леганеса» Андрей Лунин в заявку на домашний матч против «Вильярреала» не попал. Дебют экс-вратаря «Зари» в Примере может состояться 22 августа в гостевом поединке против «Эйбара».

Результаты матчей четвертого тура:

Севилья – Хетафе 0:2
Голы: Анхель, 3, 38

Вальядолид – Алавес 0:1
Гол: Ибаи Гомес 90+3

Леганес – Вильярреал 0:1
Гол: Бакка, 64

Эспаньол – Леванте 1:0
Гол: Серхио Гарсия, 52

Атлетик - Реал 1:1
Голы: Мунианин, 32 - Иско, 63

Валенсия – Бетис 0:0

Реал Сосьедад - Барселона 1:2
Голы: Элустондо, 12 - Л. Суарес, 63, Дембеле, 66

Жирона – Сельта 3:2
Голы: Стуани, 22, 56, Алкала, 37 – Аспас, 34, Буфаль, 87

Атлетико - Эйбар 1:1
Голы: Морено, 90+4 - Энрич, 87

Уэска – Райо Вальекано 0:1
Гол: Имбула, 29

Турнирная таблица:

Примера: «Барселона» дождалась осечки «Реала»








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Лучшие бомбардиры:

4 – Бензема (Реал)
4 – Месси (Барселона)
3 – Бэйл (Реал)
3 – Дембеле (Барселона)
3 – Суарес (Барселона)
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 Теги: чемпионат Испании, Барселона, Реал

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Сегодня, 00:21 » Автор: Иван Мартынов
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