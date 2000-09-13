Примера: «Барселона» дождалась осечки «Реала»

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«Барселона» за счет ударного трехминутного отрезка на выезде огорчила «Реал Сосьедад», а ничья «Реала» в Бильбао позволила каталонцам единолично возглавить турнирную таблицу.«Атлетико» в компенсированное время ушел от поражения в домашнем матче с «Эйбаром». Команду Диего Симоне на старте сезона не узнать – лишь одна победа в четырех матчах.Украинский голкипер «Леганеса» Андрей Лунин в заявку на домашний матч против «Вильярреала» не попал. Дебют экс-вратаря «Зари» в Примере может состояться 22 августа в гостевом поединке против «Эйбара».Севилья –0:2Голы: Анхель, 3, 38Вальядолид –0:1Гол: Ибаи Гомес 90+3Леганес –0:1Гол: Бакка, 64– Леванте 1:0Гол: Серхио Гарсия, 52Атлетик - Реал 1:1Голы: Мунианин, 32 - Иско, 63Валенсия – Бетис 0:0Реал Сосьедад -1:2Голы: Элустондо, 12 - Л. Суарес, 63, Дембеле, 66– Сельта 3:2Голы: Стуани, 22, 56, Алкала, 37 – Аспас, 34, Буфаль, 87Атлетико - Эйбар 1:1Голы: Морено, 90+4 - Энрич, 87Уэска –0:1Гол: Имбула, 294 – Бензема (Реал)4 – Месси (Барселона)3 – Бэйл (Реал)3 – Дембеле (Барселона)3 – Суарес (Барселона)