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Козлова успешно стартовала на турнире в Китае
Украинская теннисистка Екатерина Козлова прошло во второй круг турнира в Гуанчжоу категории WTA International с призовым фондом $250,000.
Первой соперницей Козловой на «Guangzhou Open» стала 189-я ракетка мира Лу Цзяцзин, попавшая в основную сетку турнира через квалификацию. С китаянкой Козлова в прошлом году встречалась в Даляне, одержав легкую победу в двух сетах (6:3, 6:2).
Стартовый сет Козлова забрала всего за 29 минут – украинка сделала три брейка, а на своей подаче проиграла всего три розыгрыша.
Во второй партии Лу Цзяцзин уперлась и дала Козловой серьезный бой. Екатерина дважды уступала с брейком и была в шаге от поражения в сете. При счете 5:6 Козлова сразу же вернула свою подачу, а на тайбрейке отыгралась со счета 1:3 и вышла во второй раунд.
Читайте также: Козлова успешно стартовала в Гуанчжоу, провал Цуренко
За выход в четвертьфинал турнира в Китае Екатерина Козлова в среду сыграет с 96-й ракеткой мира Дженнифер Брэди, которая в первом круге неожиданно обыграла лидера посева Ализе Корне (6:0, 6:3).
Екатерина Козлова (Украина) – Лу Цзяцзин (Китай) – 6:0, 7:6
Первой соперницей Козловой на «Guangzhou Open» стала 189-я ракетка мира Лу Цзяцзин, попавшая в основную сетку турнира через квалификацию. С китаянкой Козлова в прошлом году встречалась в Даляне, одержав легкую победу в двух сетах (6:3, 6:2).
Стартовый сет Козлова забрала всего за 29 минут – украинка сделала три брейка, а на своей подаче проиграла всего три розыгрыша.
Во второй партии Лу Цзяцзин уперлась и дала Козловой серьезный бой. Екатерина дважды уступала с брейком и была в шаге от поражения в сете. При счете 5:6 Козлова сразу же вернула свою подачу, а на тайбрейке отыгралась со счета 1:3 и вышла во второй раунд.
Читайте также: Козлова успешно стартовала в Гуанчжоу, провал Цуренко
За выход в четвертьфинал турнира в Китае Екатерина Козлова в среду сыграет с 96-й ракеткой мира Дженнифер Брэди, которая в первом круге неожиданно обыграла лидера посева Ализе Корне (6:0, 6:3).
Екатерина Козлова (Украина) – Лу Цзяцзин (Китай) – 6:0, 7:6
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