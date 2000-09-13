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Новым тренером Гвоздика стал легендарный американец
Известный американский тренер Тедди Атлас начать работать с временным чемпионом WBC в полутяжелом весе украинцем Александром Гвоздиком (15-0, 12 КО).
В тренировочном лагере Гвоздика Атлас заменил Марко Контрераса, сообщает «ESPN». В середине октября в Окснарде (штат Калифорния) американец начнет готовить Александра к бою с чемпионом WBC в полутяжелом весе Адонисом Стивенсоном (29-1-1, 24 КО).
«У Гвоздика хорошие инстинкты, но в техническом аспекте ему нужно подняться на следующий уровень. У него правильные идеи, и у меня есть несколько страниц записей, над чем нужно работать и что нужно исправлять.
Бой против Стивенсона? Ему придется драться против второго лучшего ударника в боксе после Деонтея Уайлдера. Против боксера такого уровня нельзя допускать ошибки. Нужен четкий план того, как действовать в ринге. Мы будем работать над этим», - прокомментировал Атлас начало сотрудничества с Гвоздиком.
Тедди Атлас в последний раз тренировал в 2016 году, когда работал с Тимоти Брэдли перед громким боем с Мэнни Паккьяо.
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Бой Александр Гвоздик – Адонис Стивенсон состоится 1 декабря в Квебеке (Канада).
В тренировочном лагере Гвоздика Атлас заменил Марко Контрераса, сообщает «ESPN». В середине октября в Окснарде (штат Калифорния) американец начнет готовить Александра к бою с чемпионом WBC в полутяжелом весе Адонисом Стивенсоном (29-1-1, 24 КО).
«У Гвоздика хорошие инстинкты, но в техническом аспекте ему нужно подняться на следующий уровень. У него правильные идеи, и у меня есть несколько страниц записей, над чем нужно работать и что нужно исправлять.
Бой против Стивенсона? Ему придется драться против второго лучшего ударника в боксе после Деонтея Уайлдера. Против боксера такого уровня нельзя допускать ошибки. Нужен четкий план того, как действовать в ринге. Мы будем работать над этим», - прокомментировал Атлас начало сотрудничества с Гвоздиком.
Тедди Атлас в последний раз тренировал в 2016 году, когда работал с Тимоти Брэдли перед громким боем с Мэнни Паккьяо.
Читайте также: Новым тренером «Карпат» стал бывший ассистент Моуриньо
Бой Александр Гвоздик – Адонис Стивенсон состоится 1 декабря в Квебеке (Канада).
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