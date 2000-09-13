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Лига Чемпионов: «Шахтер» - «Хоффенхайм». Анонс матча

Лига Чемпионов: «Шахтер» - «Хоффенхайм». Анонс матчаДонецкий «Шахтер» домашним матчем с «Хоффенхаймом» стартует в групповом этапе Лиги Чемпионов 2018-2019.

Первая полноценная Лига Чемпионов под руководством Паулу Фонсеки «Шахтеру» удалась на славу – «горняки» в борьбе за путевку в плей-офф обошли грозный «Наполи», а в 1/8 финала только из-за правила выездного гола уступили «Роме», той самой «Роме», которая сенсационно выбила «Барселону», а в полуфинале достойно сражалась с «Ливерпулем».

Еврокубковый прорыв завершил в «Шахтере» очередной цикл и положил начало новому. В межсезонье команду покинули Факундо Феррейра, Фред, Бернард и Дарио Срна. Трансферную кампанию клуб провел по проверенной схеме, подписав перспективных бразильцев (Фернандо, Майкон и Маркиньос Сиприано), а Феррейру на острие атаки заменил экс-динамовец Жуниор Мораес.

Пока молодые бразильцы еще не готовы полноценно помочь «Шахтеру», а потому на старте сезона Паулу Фонсека доверяет проверенным бойцам. «Горняки» начали сезон с двух минимальных поражений от «Динамо», но быстро пришли в себя – Тайсон, Марлос и Мораес разрывают любую оборону в Премьер-лиге и готовятся провернуть тот же фокус и в Лиге Чемпионов.

Первым в Харьков пожаловал дебютант Лиги Чемпионов и бронзовый призер прошлого сезона «Хоффенхайм» во главе с 31-летним немецким коучем Юлианом Нагельсманном. «Хоффе» тяжело входит в новый сезон – в трех стартовых матчах Бундеслиги команда одержала всего одну победу. На руку
«Шахтеру» и серьезные кадровые проблемы в стане соперника – в Харькове точно не сыграют Гайгер, Амири и Рупп, а выход на поле Гриллича, Хюбнера, Акпогумы, Бренета, Бельфодиля и Нуху находится под вопросом.

Для продления победной еврокубковой серии на стадионе «Металлист» «Шахтеру» придется расколоть редкую схему 3-5-2, по которой «Хоффенхайм» на внутренней арене регулярно доставляет проблемы самой «Баварии». Главными звездами немецкого клуба считаются вице-чемпион мира хорват Андрей Крамарич и венгерский форвард Адам Салаи, забивающий практически в каждом матче.

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Предварительные составы:

Шахтер: Пятов - Бутко, Кривцов, Ракицкий, Исмаили - Степаненко, Алан Патрик - Марлос, Болбат, Тайсон - Мораес.
Хоффенхайм: Бауманн – Нордтвейт, Фогт, Пош – Цубер, Шульц, Кадержабек, Битенкур, Крамарич – Жоэлинтон, Салаи.

Трансляция: ТРК «Украина» и «Футбол 2», 19:55

Прогноз: 3:1
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 Теги: Лига Чемпионов, Шахтер, Хоффенхайм

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Сегодня, 10:34 » Автор: Иван Мартынов
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