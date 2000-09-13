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«Шахтер» ушел от поражения в матче с «Хоффенхаймом»

«Шахтер» ушел от поражения в матче с «Хоффенхаймом»Чемпион Украины «Шахтер» продемонстрировал характер в первом матче группового этапа Лиги Чемпионов 2018-2019.

Новый еврокубковый сезон для «Шахтера» начался с пропущенного мяча – уже на 6-й минуте Флориан Гриллич воспользовался провалом в центре обороны «горняков» и в ближнем бою хладнокровно переиграл Пятова.

«Хоффенхайм» регулярно создавал остроту у ворот «Шахтера», хозяева же никак не могли найти подход к нетрадиционной схеме немцев с тремя защитниками и максимальном насыщенной серединой поля.

Сравнять счет «Шахтер» сумел благодаря индивидуальному мастерству Исмаили – на 27-й минуте бразилец прорвался в штрафную «Хоффенхайма», посадил на пятую точку защитника и шведой отправил мяч в дальний угол.

На пропущенный гол немцы отреагировали очередной порцией опасных атак. Оборона «Шахтера» явно не справлялась, так еще и новый ляп допустил Пятов – опытнейший вратарь при подаче углового не успел накрыть Хаварда Нордтвейта, которому оставалось не промахнуться мимо пустых ворот.

Во втором тайме сценарий матча не изменился – «Хоффенхайм» действовал солидней и был ближе к третьему голу, чем «Шахтер» к восстановлению паритета.

На 76-й минуте Фонсека бросил в бой новичка Майкона, и тот быстро отблагодарил за доверие. После подачи углового бразилец воспользовался пространством и отличным дальним ударом сравнял счет.

На кураже «Шахтер» бросился в атаку и был близок к победе, но удар Марлоса заблокировал защитник, а Мораесу не хватило считанных сантиметров, чтобы замкнуть дальнюю штангу.

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Шахтер - Хоффенхайм 2:2
Голы: Исмаили, 27, Майкон, 81 - Гриллич, 6, Нордтвейт, 38

Шахтер: Пятов - Бутко, Хочолава, Ракицкий, Исмаили - Патрик (Майкон, 76), Степаненко - Марлос, Тайсон, Болбат (Коваленко, 56) - Мораес.

Хоффенхайм: Бауманн - Нордтвейт, Фогт, Пош - Кадержабек, Гриллич, Биттенкурт (Демирбай, 63), Шульц - Салаи (Цубер, 75), Крамарич (Нельсон, 85) - Жоелинтон.

Предупреждения: Мораес, Патрик, Ракицкий - Гриллич.
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 Теги: Лига Чемпионов, Шахтер, Хоффенхайм

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Сегодня, 21:54 » Автор: Иван Мартынов
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