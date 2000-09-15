Лига Европы: успехи «Милана» и «Байера», провал «Фенербахче»

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Полузащитник «Андерлехта» Евгений Макаренко в выездном матче против словацкого «Спартака» вышел на замену на 83-й минуте, а его команда потерпела минимальное поражение, не нанеся ни одного удара в створ.«Милан» довольствовался минимальной победой в гостевом матче с «Дюделанжом», причем клуб из Люксембурга в первом тайме при нулевом счете упустил два отличных момента. От позора «россо-нери» спас Гонсало Игуаин, забивший единственный мяч на исходе часа игры.Крепкий «Фенербахче» неожиданно провалил выездной матч против загребского «Динамо». Счет 4:1 полностью соответствует происходящему на поле – хорваты за 90 минут нанесли 23 удара и закономерно разгромили турков.АЕК Ларнака –0:1Гол: Кололи, 61 (с пенальти)Лудогорец –2:3Голы: Кешеру, 8, Марселиньо, 31 – Хавертц, 38, 69, Телин, 63РБ Лейпциг –2:3Голы: Лаймер, 70, Поульсен, 82 – Дабур, 20, Эдара, 22, Гульбрандсен, 89– Русенборг 1:0Гол: Гриффитс, 87Копенгаген – Зенит 1:1Голы: Сотериу, 63 – Мак, 43– Бордо 1:0Гол: Змргал, 35– Андерлехт 1:0Гол: Оравец, 79– Фенербахче 4:1Голы: Шуньич, 16, Хайрович, 27, 57, Ольмо, 60 – Нойштедтер, 47Дюделанж –0:1Гол: Игуаин, 59Олимпиакос – Бетис 0:0