» » Лига Европы: успехи «Милана» и «Байера», провал «Фенербахче»
Раздел: Спорт  
0

Лига Европы: успехи «Милана» и «Байера», провал «Фенербахче»

Лига Европы: успехи «Милана» и «Байера», провал «Фенербахче»Завершен первый тур группового этапа Лиги Европы 2018-2019.

Полузащитник «Андерлехта» Евгений Макаренко в выездном матче против словацкого «Спартака» вышел на замену на 83-й минуте, а его команда потерпела минимальное поражение, не нанеся ни одного удара в створ.

«Милан» довольствовался минимальной победой в гостевом матче с «Дюделанжом», причем клуб из Люксембурга в первом тайме при нулевом счете упустил два отличных момента. От позора «россо-нери» спас Гонсало Игуаин, забивший единственный мяч на исходе часа игры.

Крепкий «Фенербахче» неожиданно провалил выездной матч против загребского «Динамо». Счет 4:1 полностью соответствует происходящему на поле – хорваты за 90 минут нанесли 23 удара и закономерно разгромили турков.

Группа А

АЕК Ларнака – Цюрих 0:1
Гол: Кололи, 61 (с пенальти)

Лудогорец – Байер 2:3
Голы: Кешеру, 8, Марселиньо, 31 – Хавертц, 38, 69, Телин, 63

Группа B

РБ Лейпциг – РБ Зальцбург 2:3
Голы: Лаймер, 70, Поульсен, 82 – Дабур, 20, Эдара, 22, Гульбрандсен, 89

Селтик – Русенборг 1:0
Гол: Гриффитс, 87

Группа С

Копенгаген – Зенит 1:1
Голы: Сотериу, 63 – Мак, 43

Славия – Бордо 1:0
Гол: Змргал, 35

Группа D

Спартак Трнава – Андерлехт 1:0
Гол: Оравец, 79

Динамо Загреб – Фенербахче 4:1
Голы: Шуньич, 16, Хайрович, 27, 57, Ольмо, 60 – Нойштедтер, 47

Читайте также: Лига Европы: победы «Милана» и «Эвертона», провал «Аякса»

Группа F

Дюделанж – Милан 0:1
Гол: Игуаин, 59

Олимпиакос – Бетис 0:0
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Лига Европы, Милан, Байер

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 00:25 » Автор: Иван Мартынов
     168
     0

Похожие новости по теме

Жеребьевка Лиги Европы: «Ренн» для «Динамо», «Арсенал» для «Ворсклы» Жеребьевка Лиги Европы: «Ренн» для «Динамо», «Арсенал» для «Ворсклы»

Киевское «Динамо» и полтавская «Ворскла» узнали соперников по групповому этапу Лиги Европы.

От Украины «Динамо» и «Ворскла»: кто сыграет в групповом этапе Лиги Европы От Украины «Динамо» и «Ворскла»: кто сыграет в групповом этапе Лиги Европы

После завершения квалификации определились 48 участников группового раунда Лиги Европы 2018-2019.

Лига Чемпионов: «Бенфика» обыграла «Фенербахче», «Аякс» упустил победу над «Стандардом» Лига Чемпионов: «Бенфика» обыграла «Фенербахче», «Аякс» упустил победу над «Стандардом»

Завершена первая порция матче третьего раунда квалификации Лиги Чемпионов.

Лига Европы: первые победы «Милана» и «Вильярреала», осечка «Лиона» Лига Европы: первые победы «Милана» и «Вильярреала», осечка «Лиона»

Стартовал групповой этап Лиги Европы 2017-2018.

Лига Европы: победы «Милана» и «Эвертона», провал «Аякса» Лига Европы: победы «Милана» и «Эвертона», провал «Аякса»

Сыграны первые матчи плей-офф квалификации Лиги Европы.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх