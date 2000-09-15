Раздел: Спорт
Лига Европы: успехи «Милана» и «Байера», провал «Фенербахче»
Завершен первый тур группового этапа Лиги Европы 2018-2019.
Полузащитник «Андерлехта» Евгений Макаренко в выездном матче против словацкого «Спартака» вышел на замену на 83-й минуте, а его команда потерпела минимальное поражение, не нанеся ни одного удара в створ.
«Милан» довольствовался минимальной победой в гостевом матче с «Дюделанжом», причем клуб из Люксембурга в первом тайме при нулевом счете упустил два отличных момента. От позора «россо-нери» спас Гонсало Игуаин, забивший единственный мяч на исходе часа игры.
Крепкий «Фенербахче» неожиданно провалил выездной матч против загребского «Динамо». Счет 4:1 полностью соответствует происходящему на поле – хорваты за 90 минут нанесли 23 удара и закономерно разгромили турков.
Группа А
АЕК Ларнака – Цюрих 0:1
Гол: Кололи, 61 (с пенальти)
Лудогорец – Байер 2:3
Голы: Кешеру, 8, Марселиньо, 31 – Хавертц, 38, 69, Телин, 63
Группа B
РБ Лейпциг – РБ Зальцбург 2:3
Голы: Лаймер, 70, Поульсен, 82 – Дабур, 20, Эдара, 22, Гульбрандсен, 89
Селтик – Русенборг 1:0
Гол: Гриффитс, 87
Группа С
Копенгаген – Зенит 1:1
Голы: Сотериу, 63 – Мак, 43
Славия – Бордо 1:0
Гол: Змргал, 35
Группа D
Спартак Трнава – Андерлехт 1:0
Гол: Оравец, 79
Динамо Загреб – Фенербахче 4:1
Голы: Шуньич, 16, Хайрович, 27, 57, Ольмо, 60 – Нойштедтер, 47
Читайте также: Лига Европы: победы «Милана» и «Эвертона», провал «Аякса»
Группа F
Дюделанж – Милан 0:1
Гол: Игуаин, 59
Олимпиакос – Бетис 0:0
Полузащитник «Андерлехта» Евгений Макаренко в выездном матче против словацкого «Спартака» вышел на замену на 83-й минуте, а его команда потерпела минимальное поражение, не нанеся ни одного удара в створ.
«Милан» довольствовался минимальной победой в гостевом матче с «Дюделанжом», причем клуб из Люксембурга в первом тайме при нулевом счете упустил два отличных момента. От позора «россо-нери» спас Гонсало Игуаин, забивший единственный мяч на исходе часа игры.
Крепкий «Фенербахче» неожиданно провалил выездной матч против загребского «Динамо». Счет 4:1 полностью соответствует происходящему на поле – хорваты за 90 минут нанесли 23 удара и закономерно разгромили турков.
Группа А
АЕК Ларнака – Цюрих 0:1
Гол: Кололи, 61 (с пенальти)
Лудогорец – Байер 2:3
Голы: Кешеру, 8, Марселиньо, 31 – Хавертц, 38, 69, Телин, 63
Группа B
РБ Лейпциг – РБ Зальцбург 2:3
Голы: Лаймер, 70, Поульсен, 82 – Дабур, 20, Эдара, 22, Гульбрандсен, 89
Селтик – Русенборг 1:0
Гол: Гриффитс, 87
Группа С
Копенгаген – Зенит 1:1
Голы: Сотериу, 63 – Мак, 43
Славия – Бордо 1:0
Гол: Змргал, 35
Группа D
Спартак Трнава – Андерлехт 1:0
Гол: Оравец, 79
Динамо Загреб – Фенербахче 4:1
Голы: Шуньич, 16, Хайрович, 27, 57, Ольмо, 60 – Нойштедтер, 47
Читайте также: Лига Европы: победы «Милана» и «Эвертона», провал «Аякса»
Группа F
Дюделанж – Милан 0:1
Гол: Игуаин, 59
Олимпиакос – Бетис 0:0
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