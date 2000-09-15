» » Главный тренер «Динамо» конфликтует со спортивным директором
Раздел: Спорт  
0

Главный тренер «Динамо» конфликтует со спортивным директором

Главный тренер «Динамо» конфликтует со спортивным директоромНаставник киевского «Динамо» Александр Хацкевич не сработался с новым спортивным директором клуба Евгением Красниковым.

О внутреннем конфликте в «Динамо» сообщает ведущий шоу «ТаТоТаке» на «YouTube» Сергей Болотников. Согласно источнику, между Хацкевичем и Красниковым возникло недопонимание по работе клуба на трансферном рынке.

Хацкевич и Красников не разговаривают между собой. Белорусский тренер недоволен уровнем футболистов, которых спортивный директор летом привел в клуб. Красникова, в свою очередь, раздражает, что тренерский штаб игнорирует его приобретения и выпускает на поле клиентов агента Вадима Шаблия (Денис Гармаш, Сергей Сидорчук, Виталий Буяльский, Владимир Шепелев, Николай Морозюк и другие).

Летом «Динамо» подписало бразильцев Сидклея, Че Че и Витора Буэно. Ни один из легионеров не имеет стабильной игровой практики, на вчерашний матч группового этапа Лиги Европы против «Астаны» (2:2) только Буэно попал в заявку, но все 90 минут провел на скамейке запасных.

Читайте также: Белорус Хацкевич – новый главный тренер «Динамо»

Киевское «Динамо» на старте сезона завоевало Суперкубок Украины и дважды обыграло «Шахтер», но в августе «бело-синие» оказались в кризисе, из которого до сих до не нашли выход. В последних шести матчах команда Александра Хацкевича не одержала ни одной победы.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: чемпионат Украины, Динамо, Хацкевич

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 11:36 » Автор: Иван Мартынов
     26
     0

Похожие новости по теме

«Динамо» объявило заявку на групповой этап Лиги Европы «Динамо» объявило заявку на групповой этап Лиги Европы

Вице-чемпион Украины киевское «Динамо» представило состав на групповую стадию Лиги Европы.

«Динамо» отправилось в Чехию на матч Лиги Чемпионов «Динамо» отправилось в Чехию на матч Лиги Чемпионов

Вице-чемпион Украины киевское «Динамо» в Праге отыграет первый матч третьего раунда квалификации Лиги Чемпионов.

«Динамо» мог возглавить британский тренер «Динамо» мог возглавить британский тренер

Президент «Динамо» Игорь Суркис летом вел переговоры с известным тренером из английской Премьер-лиги.

«Динамо» отбыло в Португалию на матч Лиги Европы «Динамо» отбыло в Португалию на матч Лиги Европы

Главный тренер «Динамо» Александр Хацкевич озвучил список футболистов, которые могут сыграть в первом матче плей-офф квалификации Лиги Европы против «Маритиму».

Белорус Хацкевич – новый главный тренер «Динамо» Белорус Хацкевич – новый главный тренер «Динамо»

Вице-чемпион Украины киевское «Динамо» официально объявило о назначении Александра Хацкевича на пост главного тренера.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх