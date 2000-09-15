Главный тренер «Динамо» конфликтует со спортивным директором

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О внутреннем конфликте в «Динамо» сообщает ведущий шоу «ТаТоТаке» на «YouTube» Сергей Болотников. Согласно источнику, между Хацкевичем и Красниковым возникло недопонимание по работе клуба на трансферном рынке.Хацкевич и Красников не разговаривают между собой. Белорусский тренер недоволен уровнем футболистов, которых спортивный директор летом привел в клуб. Красникова, в свою очередь, раздражает, что тренерский штаб игнорирует его приобретения и выпускает на поле клиентов агента Вадима Шаблия (Денис Гармаш, Сергей Сидорчук, Виталий Буяльский, Владимир Шепелев, Николай Морозюк и другие).Летом «Динамо» подписало бразильцев Сидклея, Че Че и Витора Буэно. Ни один из легионеров не имеет стабильной игровой практики, на вчерашний матч группового этапа Лиги Европы против «Астаны» (2:2) только Буэно попал в заявку, но все 90 минут провел на скамейке запасных.Киевское «Динамо» на старте сезона завоевало Суперкубок Украины и дважды обыграло «Шахтер», но в августе «бело-синие» оказались в кризисе, из которого до сих до не нашли выход. В последних шести матчах команда Александра Хацкевича не одержала ни одной победы.