Раздел: Спорт
«Шахтер» во втором тайме дожал «Черноморец»
Донецкий «Шахтер» в 9-м туре Премьер-лиги оформил разгромную победу над «Черноморцем».
После ничейного старта в Лиге Чемпионов главный тренер «горняков» убрал из стартового состава Андрея Пятова, Алана Патрика, Ярослава Ракицкого и Сергея Болбата. С «Черноморцем» в воротах «Шахтера» дебютировал Алексей Шевченко.
«Шахтер» с первых минут ожидаемо принялся штурмовать ворота гостей – неоднократно на острие атаки оказывался Фернандо, мог забивать и Тайсон, удар которого со штрафного пришелся в штангу.
Интрига в матче сохранялась до 57-й минуты, пока «Шахтеру» не удалось открыть счет. После подачи углового мяч на дальней штанге встретился с Жуниором Мораесом – бразилец с нескольких метров забил 8-й гол в сезоне.
Тут же «Шахтер» закрепил свое преимущество – Фернандо после передачи Тайсона пробил в штангу, но мяч транзитом через Трубочкина все же оказался в сетке ворот «Черноморца».
Точку в матче на 82-й минуте поставил Тайсон – Мораес на фланге красиво разобрался с опекуном и вырезал идеальную передачу на соотечественника, а тот головой с нескольких метров расстрелял Паста.
В 10-м туре «Шахтер» на выезде сыграет с «Карпатами», а «Черноморец» примет «Мариуполь».
Читайте также: Чемпионат Украины: «Олимпик» снова остановил «Шахтер», «Динамо» обыграло «Черноморец»
Шахтер - Черноморец 3:0
Голы: Мораес, 58, Трубочкин, 60 (автогол), Тайсон, 82
Шахтер: Шевченко - Бутко (Данченко, 83), Кривцов, Матвиенко, Исмаили - Майкон, Степаненко (Кайоде, 70) - Марлос, Тайсон, Фернандо (Патрик, 78) - Мораес.
Черноморец: Литовченко - Романюк, Рыжук, Грачев, Трубочкин - Савченко, Мусолитин - Леонов (Татарков, 83), Бабенко, Чорний (Норенков, 73) - Коваль (Штогрин, 64).
Предупреждения: Мораес, Майкон - Рыжук, Бабенко.
После ничейного старта в Лиге Чемпионов главный тренер «горняков» убрал из стартового состава Андрея Пятова, Алана Патрика, Ярослава Ракицкого и Сергея Болбата. С «Черноморцем» в воротах «Шахтера» дебютировал Алексей Шевченко.
«Шахтер» с первых минут ожидаемо принялся штурмовать ворота гостей – неоднократно на острие атаки оказывался Фернандо, мог забивать и Тайсон, удар которого со штрафного пришелся в штангу.
Интрига в матче сохранялась до 57-й минуты, пока «Шахтеру» не удалось открыть счет. После подачи углового мяч на дальней штанге встретился с Жуниором Мораесом – бразилец с нескольких метров забил 8-й гол в сезоне.
Тут же «Шахтер» закрепил свое преимущество – Фернандо после передачи Тайсона пробил в штангу, но мяч транзитом через Трубочкина все же оказался в сетке ворот «Черноморца».
Точку в матче на 82-й минуте поставил Тайсон – Мораес на фланге красиво разобрался с опекуном и вырезал идеальную передачу на соотечественника, а тот головой с нескольких метров расстрелял Паста.
В 10-м туре «Шахтер» на выезде сыграет с «Карпатами», а «Черноморец» примет «Мариуполь».
Читайте также: Чемпионат Украины: «Олимпик» снова остановил «Шахтер», «Динамо» обыграло «Черноморец»
Шахтер - Черноморец 3:0
Голы: Мораес, 58, Трубочкин, 60 (автогол), Тайсон, 82
Шахтер: Шевченко - Бутко (Данченко, 83), Кривцов, Матвиенко, Исмаили - Майкон, Степаненко (Кайоде, 70) - Марлос, Тайсон, Фернандо (Патрик, 78) - Мораес.
Черноморец: Литовченко - Романюк, Рыжук, Грачев, Трубочкин - Савченко, Мусолитин - Леонов (Татарков, 83), Бабенко, Чорний (Норенков, 73) - Коваль (Штогрин, 64).
Предупреждения: Мораес, Майкон - Рыжук, Бабенко.
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