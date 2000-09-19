Бундеслига: «Бавария» продлила кризис «Шальке»

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«Бавария» в центральном матче тура на выезде без проблем разобралась с «Шальке» и сохранила 100-процентный баланс на внутренней арене. Евгений Коноплянка весь матч провел на скамейке запасных, а его команда с нулем очков прочно увязла в зоне вылета.«Хоффенхайм» после битвы с «Шахтером» в Лиге Чемпионов в большинстве упустил победу над «Боруссией» Д. Героем недели для «Шмелей» стал Кристиан Пулишич, который после победного гола в матче ЛЧ против «Брюгге» спас гостей от поражения в Зинсхайме.Айнтрахт Ф – РБ Лейпциг 1:1Голы: Фернандес, 26 - Форсберг, 53 (с пенальти)Шальке -0:2Голы: Родригес, 8, Левандовски, 64 (с пенальти)– Боруссия М 4:2Голы: Ибишевич, 31, 63, Лазаро, 34, Дуда, 73 - Азар, 29 (с пенальти), Плеа, 67Аугсбург –2:3Голы: Чжа-Чхоль, 45+3, Макс, 47 – Крузе, 34, Эггештайн, 36, Классен, 75Вольфсбург –1:3Голы: Мехмеди, 61 – Шаллаи, 7, Петерсен, 21, Франц, 50– Ганновер 2:0Голы: Антон, 76 (автогол), Кнелль, 77Хоффенхайм – Боруссия Д 1:1Голы: Жоэлинтон, 44 – Пулишич, 84– Майнц 1:0Гол: Хаверц, 624 – Дуда (Герта)3 – Халлер (Айнтрахт)3 – Ибишевич (Герта)3 – Левандовски (Бавария)3 – Салаи (Хоффенхайм)