» » Бундеслига: «Бавария» продлила кризис «Шальке»
Раздел: Спорт  
0

Бундеслига: «Бавария» продлила кризис «Шальке»

Бундеслига: «Бавария» продлила кризис «Шальке»В чемпионате Германии по футболу сыграны поединки четвертого тура.

«Бавария» в центральном матче тура на выезде без проблем разобралась с «Шальке» и сохранила 100-процентный баланс на внутренней арене. Евгений Коноплянка весь матч провел на скамейке запасных, а его команда с нулем очков прочно увязла в зоне вылета.

«Хоффенхайм» после битвы с «Шахтером» в Лиге Чемпионов в большинстве упустил победу над «Боруссией» Д. Героем недели для «Шмелей» стал Кристиан Пулишич, который после победного гола в матче ЛЧ против «Брюгге» спас гостей от поражения в Зинсхайме.

Результаты матчей четвертого тура:

Айнтрахт Ф – РБ Лейпциг 1:1
Голы: Фернандес, 26 - Форсберг, 53 (с пенальти)

Шальке - Бавария 0:2
Голы: Родригес, 8, Левандовски, 64 (с пенальти)

Герта – Боруссия М 4:2
Голы: Ибишевич, 31, 63, Лазаро, 34, Дуда, 73 - Азар, 29 (с пенальти), Плеа, 67

Аугсбург – Вердер 2:3
Голы: Чжа-Чхоль, 45+3, Макс, 47 – Крузе, 34, Эггештайн, 36, Классен, 75

Вольфсбург – Фрайбург 1:3
Голы: Мехмеди, 61 – Шаллаи, 7, Петерсен, 21, Франц, 50

Нюрнберг – Ганновер 2:0
Голы: Антон, 76 (автогол), Кнелль, 77

Хоффенхайм – Боруссия Д 1:1
Голы: Жоэлинтон, 44 – Пулишич, 84

Байер – Майнц 1:0
Гол: Хаверц, 62

Турнирная таблица:

Бундеслига: «Бавария» продлила кризис «Шальке»









Читайте также: Бундеслига: «Бавария» разбила «Дортмунд», очередная победа «Шальке»

Лучшие бомбардиры:

4 – Дуда (Герта)
3 – Халлер (Айнтрахт)
3 – Ибишевич (Герта)
3 – Левандовски (Бавария)
3 – Салаи (Хоффенхайм)
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: чемпионат Германии, Бавария, Шальке

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 11:02 » Автор: Иван Мартынов
     57
     0

Похожие новости по теме

Бундеслига: «Бавария» единолично захватила лидерство Бундеслига: «Бавария» единолично захватила лидерство

Сыграны матчи третьего тура чемпионата Германии по футболу.

Бундеслига: «Бавария» разбила «Дортмунд», очередная победа «Шальке» Бундеслига: «Бавария» разбила «Дортмунд», очередная победа «Шальке»

Завершен 28-й тур чемпионата Германии по футболу.

Бундеслига: «Бавария» на 20 очков опережает «Шальке» и компанию Бундеслига: «Бавария» на 20 очков опережает «Шальке» и компанию

Сыграны матчи 25-го тура чемпионата Германии по футболу.

Бундеслига: «Бавария» обыграла «Шальке», «Боруссия» Д вернулась в топ-3 Бундеслига: «Бавария» обыграла «Шальке», «Боруссия» Д вернулась в топ-3

Вашему вниманию результаты матчей 22-го тура чемпионата Германии по футболу.

Бундеслига: «Бавария» на вершине, «Лейпциг» и «Герта» в топ-3 Бундеслига: «Бавария» на вершине, «Лейпциг» и «Герта» в топ-3

Вашему вниманию результаты матчей восьмого тура чемпионата Германии по футболу.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх