Раздел: Спорт
Бундеслига: «Бавария» продлила кризис «Шальке»
В чемпионате Германии по футболу сыграны поединки четвертого тура.
«Бавария» в центральном матче тура на выезде без проблем разобралась с «Шальке» и сохранила 100-процентный баланс на внутренней арене. Евгений Коноплянка весь матч провел на скамейке запасных, а его команда с нулем очков прочно увязла в зоне вылета.
«Хоффенхайм» после битвы с «Шахтером» в Лиге Чемпионов в большинстве упустил победу над «Боруссией» Д. Героем недели для «Шмелей» стал Кристиан Пулишич, который после победного гола в матче ЛЧ против «Брюгге» спас гостей от поражения в Зинсхайме.
Результаты матчей четвертого тура:
Айнтрахт Ф – РБ Лейпциг 1:1
Голы: Фернандес, 26 - Форсберг, 53 (с пенальти)
Шальке - Бавария 0:2
Голы: Родригес, 8, Левандовски, 64 (с пенальти)
Герта – Боруссия М 4:2
Голы: Ибишевич, 31, 63, Лазаро, 34, Дуда, 73 - Азар, 29 (с пенальти), Плеа, 67
Аугсбург – Вердер 2:3
Голы: Чжа-Чхоль, 45+3, Макс, 47 – Крузе, 34, Эггештайн, 36, Классен, 75
Вольфсбург – Фрайбург 1:3
Голы: Мехмеди, 61 – Шаллаи, 7, Петерсен, 21, Франц, 50
Нюрнберг – Ганновер 2:0
Голы: Антон, 76 (автогол), Кнелль, 77
Хоффенхайм – Боруссия Д 1:1
Голы: Жоэлинтон, 44 – Пулишич, 84
Байер – Майнц 1:0
Гол: Хаверц, 62
Турнирная таблица:
Читайте также: Бундеслига: «Бавария» разбила «Дортмунд», очередная победа «Шальке»
Лучшие бомбардиры:
4 – Дуда (Герта)
3 – Халлер (Айнтрахт)
3 – Ибишевич (Герта)
3 – Левандовски (Бавария)
3 – Салаи (Хоффенхайм)
«Бавария» в центральном матче тура на выезде без проблем разобралась с «Шальке» и сохранила 100-процентный баланс на внутренней арене. Евгений Коноплянка весь матч провел на скамейке запасных, а его команда с нулем очков прочно увязла в зоне вылета.
«Хоффенхайм» после битвы с «Шахтером» в Лиге Чемпионов в большинстве упустил победу над «Боруссией» Д. Героем недели для «Шмелей» стал Кристиан Пулишич, который после победного гола в матче ЛЧ против «Брюгге» спас гостей от поражения в Зинсхайме.
Результаты матчей четвертого тура:
Айнтрахт Ф – РБ Лейпциг 1:1
Голы: Фернандес, 26 - Форсберг, 53 (с пенальти)
Шальке - Бавария 0:2
Голы: Родригес, 8, Левандовски, 64 (с пенальти)
Герта – Боруссия М 4:2
Голы: Ибишевич, 31, 63, Лазаро, 34, Дуда, 73 - Азар, 29 (с пенальти), Плеа, 67
Аугсбург – Вердер 2:3
Голы: Чжа-Чхоль, 45+3, Макс, 47 – Крузе, 34, Эггештайн, 36, Классен, 75
Вольфсбург – Фрайбург 1:3
Голы: Мехмеди, 61 – Шаллаи, 7, Петерсен, 21, Франц, 50
Нюрнберг – Ганновер 2:0
Голы: Антон, 76 (автогол), Кнелль, 77
Хоффенхайм – Боруссия Д 1:1
Голы: Жоэлинтон, 44 – Пулишич, 84
Байер – Майнц 1:0
Гол: Хаверц, 62
Турнирная таблица:
Читайте также: Бундеслига: «Бавария» разбила «Дортмунд», очередная победа «Шальке»
Лучшие бомбардиры:
4 – Дуда (Герта)
3 – Халлер (Айнтрахт)
3 – Ибишевич (Герта)
3 – Левандовски (Бавария)
3 – Салаи (Хоффенхайм)
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