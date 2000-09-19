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Британец Кролла бросил вызов Ломаченко
Экс-чемпион мира Энтони Кролла (33-6-3, 13 КО) хочет драться со звездным украинцем Василием Ломаченко (11-1, 9 КО).
Кролла 10 ноября в андеркарде боя Александра Усика (15-0, 11 КО) и Тони Беллью (30-2-1, 20 КО) в поединке с Даудом Йорданом (38-3, 26 КО) поспорит за статус обязательного претендента на бой с «суперчемпионом» WBA в легком весе Василием Ломаченко.
В присутствии Ломаченко Кролла на вчерашней пресс-конференции подтвердил свою готовность выйти на бой с лучшим боксером мира вне зависимости от весовой категории.
«Если он действительно хочет драться в Англии в будущем, если я смогу одолеть Йордана, тогда появятся отличные шансы, что наша очная встреча состоится. Я бы очень хотел подраться с ним. Он фантастический боец, один из лучших в мире. Я нацелен на этот бой», - отметил Кролла.
Ломаченко в минувшую субботу присутствовал на «Уэмбли» на громком бою между Энтони Джошуа и Александром Поветкиным. Василия впечатлила атмосфера, он выразил надежду, что один из следующих боев проведет на Туманном Альбионе.
Читайте также: Ломаченко бросил вызов чемпиону WBA в легком весе
Василий Ломаченко планирует вернуться на ринг 8 декабря в бою с чемпионом WBO в легком весе Хосе Педрасой (25-1, 12 КО).
Кролла 10 ноября в андеркарде боя Александра Усика (15-0, 11 КО) и Тони Беллью (30-2-1, 20 КО) в поединке с Даудом Йорданом (38-3, 26 КО) поспорит за статус обязательного претендента на бой с «суперчемпионом» WBA в легком весе Василием Ломаченко.
В присутствии Ломаченко Кролла на вчерашней пресс-конференции подтвердил свою готовность выйти на бой с лучшим боксером мира вне зависимости от весовой категории.
«Если он действительно хочет драться в Англии в будущем, если я смогу одолеть Йордана, тогда появятся отличные шансы, что наша очная встреча состоится. Я бы очень хотел подраться с ним. Он фантастический боец, один из лучших в мире. Я нацелен на этот бой», - отметил Кролла.
Ломаченко в минувшую субботу присутствовал на «Уэмбли» на громком бою между Энтони Джошуа и Александром Поветкиным. Василия впечатлила атмосфера, он выразил надежду, что один из следующих боев проведет на Туманном Альбионе.
Читайте также: Ломаченко бросил вызов чемпиону WBA в легком весе
Василий Ломаченко планирует вернуться на ринг 8 декабря в бою с чемпионом WBO в легком весе Хосе Педрасой (25-1, 12 КО).
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