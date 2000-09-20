Раздел: Спорт
«Динамо» в перенесенном матче разобралось с «Мариуполем»
Вице-чемпион Украины киевское «Динамо» оформило сухую победу в гостевом поединке с «Мариуполем».
«Динамо» выездной матч в Мариуполе едва ли не начало с пропущенного мяча – уже на первой минуте Буяльский грубо ошибся, но Бойко подстраховал защитника, не позволив Зубкову реализовать выход один на один.
Киевляне на стартовую активность хозяев ответили голом – Вербич после подачи Цыганкова от углового флажка избежал опеки и вывел «Динамо» вперед.
«Мариуполь» как минимум не уступал «Динамо», но реализация моментов у подопечных Александра Бабича в этот вечер хромала на обе ноги. «Динамо» же на ровном месте удвоило счет – Яворский в своей штрафной сыграл рукой, а Цыганков реализовал пенальти.
Во втором тайме «Динамо» отошло к своим воротам и принялось играть на удержание счета. «Мариуполь» пытался вернуть интригу в игру, однако однообразные фланговые атаки гостей не стали проблемой для обороны «бело-синих».
«Динамо» до четырех очков сократило отставание от «Шахтера». «Мариуполь» потерпел пятое поражение в сезоне и упустил шанс подняться в зону еврокубков.
В 10-м туре «Динамо» сыграет с «Арсеналом-Киевом», а «Мариуполь» отправится в гости к «Черноморцу».
Читайте также: «Динамо» оступилось в матче с «Мариуполем» и открыло «Шахтеру» путь к чемпионству
Мариуполь – Динамо 0:2
Голы: Вербич, 7, Цыганков, 24 (с пенальти)
Мариуполь: Гальчук, Демири, Быков, Яворский, Тищенко, Мишнев, Федорчук, Зубков, Пихаленок (Борячук, 62), Чурко (Вакула, 62), Фомин.
Динамо: Бойко, Кадар, Бурда, Миколенко, Кендзера, Цыганков, Сидорчук, Гармаш (Шапаренко, 66), Вербич (Русин, 90), Буяльский, Морозюк (Смирный, 73).
Предупреждения: Яворский, Быков - Кендзера
«Динамо» выездной матч в Мариуполе едва ли не начало с пропущенного мяча – уже на первой минуте Буяльский грубо ошибся, но Бойко подстраховал защитника, не позволив Зубкову реализовать выход один на один.
Киевляне на стартовую активность хозяев ответили голом – Вербич после подачи Цыганкова от углового флажка избежал опеки и вывел «Динамо» вперед.
«Мариуполь» как минимум не уступал «Динамо», но реализация моментов у подопечных Александра Бабича в этот вечер хромала на обе ноги. «Динамо» же на ровном месте удвоило счет – Яворский в своей штрафной сыграл рукой, а Цыганков реализовал пенальти.
Во втором тайме «Динамо» отошло к своим воротам и принялось играть на удержание счета. «Мариуполь» пытался вернуть интригу в игру, однако однообразные фланговые атаки гостей не стали проблемой для обороны «бело-синих».
«Динамо» до четырех очков сократило отставание от «Шахтера». «Мариуполь» потерпел пятое поражение в сезоне и упустил шанс подняться в зону еврокубков.
В 10-м туре «Динамо» сыграет с «Арсеналом-Киевом», а «Мариуполь» отправится в гости к «Черноморцу».
Читайте также: «Динамо» оступилось в матче с «Мариуполем» и открыло «Шахтеру» путь к чемпионству
Мариуполь – Динамо 0:2
Голы: Вербич, 7, Цыганков, 24 (с пенальти)
Мариуполь: Гальчук, Демири, Быков, Яворский, Тищенко, Мишнев, Федорчук, Зубков, Пихаленок (Борячук, 62), Чурко (Вакула, 62), Фомин.
Динамо: Бойко, Кадар, Бурда, Миколенко, Кендзера, Цыганков, Сидорчук, Гармаш (Шапаренко, 66), Вербич (Русин, 90), Буяльский, Морозюк (Смирный, 73).
Предупреждения: Яворский, Быков - Кендзера
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