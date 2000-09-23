«Шахтер» нанес «Карпатам» крупнейшее поражение в чемпионате Украины

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«Карпаты» с 2011 года трижды обыгрывали «Шахтер» на «Украине», но сегодняшний матч сразу же пошел не по сценарию хозяев. Уже к 30-й минуте чемпион забил три гола и досрочно закрыл все вопросы о победителе матча.Начало разгрому «Карпат» на 13-й минуте эффектным ударом со штрафного положил Ракицкий. На 26-й минуте Тайсон тонкой передачей вскрыл оборону хозяев, а Исмаили вывел на пустые ворота Фернандо. Третий гол «Шахтер» забил после углового – Мораес подобрал мяч в штрафной и вколотил сферу под перекладину ворот.К четвертому голу привел разрезающий пас через половину полу от Майкона – Марлос на 35-й минуте вышел один на один с Кучинским, обыграл его и закатил мяч в пустые ворота. До свистка на перерыв «горняки» успели забить и пятый – Бородай срезал мяч в свои ворота после неудачной передачи Марлоса.Во втором тайме «Шахтер», помня о предстоящем матче Лиги Чемпионов против «Лиона», сбавил обороты и ограничился лишь одним голом. На 79-йминуте Матвиенко после заброса Патрика забил свой первый гол в футболке «горняков».Перед финальным свистком домашние трибуны порадовал Швед – лидер «Карпат» воспользовался обрезкой Исмаили и эффектным обводящим ударом отправил мяч в дальний верхний угол ворот Пятова.В 11-м туре «Шахтер» в Харькове примет «Зарю», а «Карпаты» серию неудач попробуют прервать в выездном матче с «Мариуполем».Карпаты –1:6Голы: Швед, 90+1 – Ракицкий, 13, Фернандо, 26, Мораес, 29, Марлос, 35, Бородай, 45 (автогол), Матвиенко, 79: Кучинский, Ковтун, Мехремич, Федецкий, Бородай, Мякушко (Мендес, 76), Эрбес, Швед, Карраскаль (Клец, 72), Гуцуляк, Ди Франко.: Пятов, Кривцов, Исмаили, Матвиенко, Ракицкий, Майкон, Степаненко (Алан Патрик, 46), Тайсон, Марлос (Сиприано, 66), Фернандо Педро, Мораес (Кайоде, 72)Предупреждения: Ковтун, 32, Мехремич, 60, Бородай, 63, Эрбес, 67 – Майкон, Ракицкий