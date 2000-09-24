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Раздел: Спорт  
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Ярмоленко будет разбираться с Премьер-лигой из-за «украденного» гола

Ярмоленко будет разбираться с Премьер-лигой из-за «украденного» голаПолузащитник «Вест Хэма» и сборной Украины Андрей Ярмоленко накануне активно поучаствовал в победе над «Манчестер Юнайтед» (3:1).

Ярмоленко в концовке первого тайма удвоил преимущество своей команды, но позже Премьер-лига отобрала у Андрея гол и переписала взятие ворота на защитника «Манчестер Юнайтед» Виктора Линделефа, который неудачно пытался заблокировать удар украинского вингера.

«Не знаю, почему это не мой гол, напишу в АПЛ. Думаю, это был замечательный день для нас, команды и фанатов. Это была отличная победа, мы счастливы», - заявил Ярмоленко в комментарии для официального сайта «Вест Хэма».

В семи матчах чемпионата Англии Ярмоленко забил уже два мяча. В пятом туре премьер-лиги экс-лидер «Динамо» оформил дубль в гостевом поединке против «Эвертона», а его команда одержала первую победу в сезоне.

Следующий шанс пополнить свой голевой баланс у Андрея Ярмоленко будет 5 октября, когда «Вест Хэм» на выезде сыграет с «Брайтоном».

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Андрей Ярмоленко в матче с «Манчестер Юнайтед»:

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 Теги: Ярмоленко, Вест Хэм, чемпионат Англии

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Сегодня, 11:29 » Автор: Иван Мартынов
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