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Раздел: Спорт  
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«Ворскла» на выезде разобралась с «Десной»

«Ворскла» на выезде разобралась с «Десной»«Ворскла» в 10-м туре Премьер-лиги обыграла «Десну» и продлила свою победную серию до четырех матчей.

Первый шаг к победе «Ворскла» сделала уже в дебюте матча – на четвертой минуте Ребенок сделал удобную скидку под удар Кулачу, а лучший бомбардир полтавчан в касание пробил под перекладину.

После забитого гола команды обменялись серией опасных моментов – у «Десны» могли забивать Картушов и Филиппов, «Ворскла» ответила выпадами Сергийчука и Кулача.

На 53-й минуте «Десна» была близка к ответному голу, но мяч в сетку не пустил игрок хозяев Имереков. Вскоре «Ворскла» удвоила свое преимущество – Шарпар дальним ударом не без помощи рикошета заставил Паста вновь вынимать мяч из сетки.

Поведя 2:0, полтавчане без проблем сохранили комфортное преимущество и одержала крупнейшую выездную победу в чемпионате за последние пять месяцев.

На следующей неделе «Ворскла» в групповом этапе Лиги Европы примет «Спортинг». В чемпионате следующим соперником полтавчан станет «Арсенал», «Десна» на выезде сыграет со «Львовом».

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Десна - Ворскла 0:2
Голы: Кулач, 4, Шарпар, 61

Десна: Паст - Д. Фаворов, Имереков, Гитченко, Люлька - Картушов, Волков (Старенький, 69), Огиря, А. Фаворов (Ковпак, 79) - Филиппов, Хлебас (Ермаков, 46).

Ворскла: Шуст - Пердута, Даллку, Чеснаков, Артур - Кравченко, Шарпар - Сергийчук (Одарюк, 59), Кулач (Габелок, 88), Ребенок - Карека (Коломоец, 58).

Предупреждение: Чеснаков
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 Теги: чемпионат Украины, Ворскла, Десна

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Сегодня, 18:31 » Автор: Иван Мартынов
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