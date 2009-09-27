«Черкасские Мавпы» и «Днепр» уверенно выиграли домашние матчи плей-офф Кубка Европы ФИБА

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«Мавпы» в матче с «Керавносом» двухзначное преимущество добыли за счет великолепной игры на периметре – хозяева реализовали 12 из 26 трехочковых бросков, а у своего кольца ограничили киприотов до 4 из 17 с дальней дистанции.Главным героем матча стал Игорь Чумаков – центровой «Мавп» за 26 минут набрал 21 очко, реализовав 8 из 12 бросков с игры, включая 4 из 6 из-за дуги.– Керавнос (Кипр) – 75:64 (17:17, 14:15, 24:16, 20:16)Черкасские Мавпы: Чумаков (21), Б. Янг (12 + 5 передач), Кобец (10), Скапинцев (9 + 8 подборов), Конев (7).Керавнос: Д. Хэгинс (16 + 4 передачи), Рид (13 + 6 подборов), Абукар (11), Э. Кинг (9 + 6 подборов) – старт; Элефтериу, Теохаридес, Д. Уиллис (5)«Днепр» домашний матч против чемпиона Венгрии начал с двухзначного отставания, но уже во второй четверти подопечные Дениса Журавлева преобразились и до большого перерыва полностью ликвидировали стартовый отрыв «Альбы».В концовке матча «Днепр» благодаря результатным действия Александра Мишулы, Максима Закурдаева и Павла Ревзина совершил затяжной рывок и получил комфортные 16 баллов преимущества перед ответным матчем.- Альба Фехервар (Венгрия) 94:78 (20:32, 20:6, 25:19, 29:21)Днепр: Мишула (22 + 7 передач), Ревзин (17), Тимофеенко (14 + 8 подборов + 4 передачи + 3 перехвата), Закурдаев (13), Кушниров (9 + 6 подборов).Альба: Бойкинс (17), Хит (15 + 7 подборов), Фримэн (15 + 4 передачи).Последний шаг к групповому этапу Кубка Европы ФИБА «Днепр» и «Черкасские Мавпы» попробуют сделать в следующую среду, 10 октября.