Раздел: Спорт
Лига Европы: «Милан» и «Байер» идут без потерь
Завершена первая порция матчей второго тура группового этапа Лиги Европы.
В слоте 19:55 среди украинцев сыграл только полузащитник «Андерлехта» Евгений Макаренко. Футболист национальной сборной провел все 90 минут в домашнем матче с загребским «Динамо», а его команда проиграла в меньшинстве и отдалилась от выхода в плей-офф.
Два тура без потерь прошли «Милан», «Байер», «Цюрих», «Зальцбург» и «Динамо» из Загреба.
Группа А
Байер – АЕК Ларнака – 4:2
Голы: Хавертц, 44, Аларио, 49, 88, Брандт, 90 – Тричковски, 25, Распас, 90
Цюрих – Лудогорец 1:0
Гол: Паульссон, 84
Турнирная таблица: Байер – 6, Цюрих 6, Лудогорец – 0, АЕК Ларнака – 0.
Группа B
Русенборг – РБ Лейпциг 1:3
Голы: Жебали, 79 – Огюстен, 12, Конате, 54, Кунья, 61
РБ Зальцбург – Селтик 3:1
Голы: Дабур, 55, 73 (с пенальти), Минамино, 61 – Эдуар, 2
Турнирная таблица: Зальцбург – 6, Лейпциг – 3, Селтик – 3, Русенборг – 0.
Группа С
Бордо – Копенгаген 1:2
Голы: Санкаре, 84 – Сотериу, 42, Сков, 90
Зенит – Славия 1:0
Гол: Кокорин, 80
Турнирная таблица: Копенгаген – 4, Зенит – 4, Славия – 3, Бордо – 0.
Группа D
Фенербахче – Спартак Трнава 2:0
Голы: Слимани, 51, 68
Андерлехт – Динамо Загреб 0:2
Голы: Хайрович, 19 (с пенальти), Гояк, 68
Турнирная таблица: Динамо Загреб – 6, Фенербахче – 3, Спартак Трнава – 3, Андерлехт – 0.
Читайте также: Лига Европы: «Лудогорец», «Аталанта» и «Милан» близки к плей-офф
Группа F
Бетис – Дюделанж 3:0
Голы: Санабрия, 56, Ло Чельсо, 80, Тельо, 88
Милан – Олимпиакос 3:1
Голы: Кутроне, 70, 79, Игуаин, 76 – Герреро, 14
Турнирная таблица: Милан – 6, Бетис – 4, Олимпиакос – 1, Дюделанж – 0.
В слоте 19:55 среди украинцев сыграл только полузащитник «Андерлехта» Евгений Макаренко. Футболист национальной сборной провел все 90 минут в домашнем матче с загребским «Динамо», а его команда проиграла в меньшинстве и отдалилась от выхода в плей-офф.
Два тура без потерь прошли «Милан», «Байер», «Цюрих», «Зальцбург» и «Динамо» из Загреба.
Группа А
Байер – АЕК Ларнака – 4:2
Голы: Хавертц, 44, Аларио, 49, 88, Брандт, 90 – Тричковски, 25, Распас, 90
Цюрих – Лудогорец 1:0
Гол: Паульссон, 84
Турнирная таблица: Байер – 6, Цюрих 6, Лудогорец – 0, АЕК Ларнака – 0.
Группа B
Русенборг – РБ Лейпциг 1:3
Голы: Жебали, 79 – Огюстен, 12, Конате, 54, Кунья, 61
РБ Зальцбург – Селтик 3:1
Голы: Дабур, 55, 73 (с пенальти), Минамино, 61 – Эдуар, 2
Турнирная таблица: Зальцбург – 6, Лейпциг – 3, Селтик – 3, Русенборг – 0.
Группа С
Бордо – Копенгаген 1:2
Голы: Санкаре, 84 – Сотериу, 42, Сков, 90
Зенит – Славия 1:0
Гол: Кокорин, 80
Турнирная таблица: Копенгаген – 4, Зенит – 4, Славия – 3, Бордо – 0.
Группа D
Фенербахче – Спартак Трнава 2:0
Голы: Слимани, 51, 68
Андерлехт – Динамо Загреб 0:2
Голы: Хайрович, 19 (с пенальти), Гояк, 68
Турнирная таблица: Динамо Загреб – 6, Фенербахче – 3, Спартак Трнава – 3, Андерлехт – 0.
Читайте также: Лига Европы: «Лудогорец», «Аталанта» и «Милан» близки к плей-офф
Группа F
Бетис – Дюделанж 3:0
Голы: Санабрия, 56, Ло Чельсо, 80, Тельо, 88
Милан – Олимпиакос 3:1
Голы: Кутроне, 70, 79, Игуаин, 76 – Герреро, 14
Турнирная таблица: Милан – 6, Бетис – 4, Олимпиакос – 1, Дюделанж – 0.
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