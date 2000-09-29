Лига Европы: «Милан» и «Байер» идут без потерь

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В слоте 19:55 среди украинцев сыграл только полузащитник «Андерлехта» Евгений Макаренко. Футболист национальной сборной провел все 90 минут в домашнем матче с загребским «Динамо», а его команда проиграла в меньшинстве и отдалилась от выхода в плей-офф.Два тура без потерь прошли «Милан», «Байер», «Цюрих», «Зальцбург» и «Динамо» из Загреба.– АЕК Ларнака – 4:2Голы: Хавертц, 44, Аларио, 49, 88, Брандт, 90 – Тричковски, 25, Распас, 90– Лудогорец 1:0Гол: Паульссон, 84Байер – 6, Цюрих 6, Лудогорец – 0, АЕК Ларнака – 0.Русенборг –1:3Голы: Жебали, 79 – Огюстен, 12, Конате, 54, Кунья, 61– Селтик 3:1Голы: Дабур, 55, 73 (с пенальти), Минамино, 61 – Эдуар, 2: Зальцбург – 6, Лейпциг – 3, Селтик – 3, Русенборг – 0.Бордо –1:2Голы: Санкаре, 84 – Сотериу, 42, Сков, 90– Славия 1:0Гол: Кокорин, 80: Копенгаген – 4, Зенит – 4, Славия – 3, Бордо – 0.– Спартак Трнава 2:0Голы: Слимани, 51, 68Андерлехт –0:2Голы: Хайрович, 19 (с пенальти), Гояк, 68: Динамо Загреб – 6, Фенербахче – 3, Спартак Трнава – 3, Андерлехт – 0.– Дюделанж 3:0Голы: Санабрия, 56, Ло Чельсо, 80, Тельо, 88– Олимпиакос 3:1Голы: Кутроне, 70, 79, Игуаин, 76 – Герреро, 14: Милан – 6, Бетис – 4, Олимпиакос – 1, Дюделанж – 0.