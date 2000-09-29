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Лига Европы: «Милан» и «Байер» идут без потерь

Лига Европы: «Милан» и «Байер» идут без потерьЗавершена первая порция матчей второго тура группового этапа Лиги Европы.

В слоте 19:55 среди украинцев сыграл только полузащитник «Андерлехта» Евгений Макаренко. Футболист национальной сборной провел все 90 минут в домашнем матче с загребским «Динамо», а его команда проиграла в меньшинстве и отдалилась от выхода в плей-офф.

Два тура без потерь прошли «Милан», «Байер», «Цюрих», «Зальцбург» и «Динамо» из Загреба.

Группа А

Байер – АЕК Ларнака – 4:2
Голы: Хавертц, 44, Аларио, 49, 88, Брандт, 90 – Тричковски, 25, Распас, 90

Цюрих – Лудогорец 1:0
Гол: Паульссон, 84

Турнирная таблица: Байер – 6, Цюрих 6, Лудогорец – 0, АЕК Ларнака – 0.

Группа B

Русенборг – РБ Лейпциг 1:3
Голы: Жебали, 79 – Огюстен, 12, Конате, 54, Кунья, 61

РБ Зальцбург – Селтик 3:1
Голы: Дабур, 55, 73 (с пенальти), Минамино, 61 – Эдуар, 2

Турнирная таблица: Зальцбург – 6, Лейпциг – 3, Селтик – 3, Русенборг – 0.

Группа С

Бордо – Копенгаген 1:2
Голы: Санкаре, 84 – Сотериу, 42, Сков, 90

Зенит – Славия 1:0
Гол: Кокорин, 80

Турнирная таблица: Копенгаген – 4, Зенит – 4, Славия – 3, Бордо – 0.

Группа D

Фенербахче – Спартак Трнава 2:0
Голы: Слимани, 51, 68

Андерлехт – Динамо Загреб 0:2
Голы: Хайрович, 19 (с пенальти), Гояк, 68

Турнирная таблица: Динамо Загреб – 6, Фенербахче – 3, Спартак Трнава – 3, Андерлехт – 0.

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Группа F

Бетис – Дюделанж 3:0
Голы: Санабрия, 56, Ло Чельсо, 80, Тельо, 88

Милан – Олимпиакос 3:1
Голы: Кутроне, 70, 79, Игуаин, 76 – Герреро, 14

Турнирная таблица: Милан – 6, Бетис – 4, Олимпиакос – 1, Дюделанж – 0.
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 Теги: Лига Европы, Милан, Байер

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Сегодня, 22:46 » Автор: Иван Мартынов
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