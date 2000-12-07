» » «Динамо» нацелилось на голландского форварда
Раздел: Спорт  
0

«Динамо» нацелилось на голландского форварда

«Динамо» нацелилось на голландского форвардаВице-чемпион Украины киевское «Динамо» может подписать нападающего «Остенде» и молодежной сборной Нидерландов Ришайро Живковича.

По информации издания «Het Nieuwsblad и HLN», скауты «Динамо» обратили внимание на Живковича после недавнего матча между молодежными сборными Украины и Нидерландов в отборе на чемпионат Европы. Форвард «Остенде» оформил дубль, а голландцы
выиграли со счетом 3:0.

В «Остенде» готовы продать Живковича, поскольку на клубном уровне голландец результативностью не впечатляет, при этом являясь одним из самых высокооплачиваемых футболистов команды.

В текущем сезоне воспитанник «Аякса» в 16 матчах чемпионата Бельгии забил 3 гола и отдал одну результативную передачу. Еще один гол Живкович забил в Кубке Бельгии.

Живкович подавал большие надежды в «Аяксе», забив за молодежку амстердамцев 27 голов в 40 матчах. Во взрослом футболе дела у потенциального новичка «Динамо» пока идут не так успешно.

Стоит отметить, что Живкович считается одним из быстрейших футболистов чемпионата Бельгии. Персональный рекорд футболиста в беге на 100 метров – 10,96 секунды.

Читайте также: «Динамо» нацелилось на колумбийского форварда «Рейнджерс»

Действующий контракт Ришайро Живковича с «Остенде» рассчитан до лета 2021 года, а его трансферная стоимость оценивается в 2,5 миллиона евро.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: чемпионат Украины, Динамо, трансфер

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 01:54 » Автор: Иван Мартынов
     202
     0

Похожие новости по теме

«Динамо» может подписать лучшего бомбардира чемпионата Нидерландов «Динамо» может подписать лучшего бомбардира чемпионата Нидерландов

Вице-чемпион Украины киевское «Динамо» интересуется испанским нападающим «Виллема II» Франом Солем.

«Динамо» нацелилось на колумбийского форварда «Рейнджерс» «Динамо» нацелилось на колумбийского форварда «Рейнджерс»

Вице-чемпион Украины киевское «Динамо» может подписать нападающего «Рейнджерс» и молодежной сборной Колумбии Альфредо Морелоса.

«Динамо» нацелилось на форварда сборной Словении «Динамо» нацелилось на форварда сборной Словении

Киевское «Динамо» определилось с приоритетным вариантом усиления позиции нападающего.

«Динамо» может подписать американского нападающего «Динамо» может подписать американского нападающего

Вице-чемпион Украины киевское «Динамо» проявляет интерес к нападающему «Гамбурга» Бобби Вуду.

«Динамо» интересуется форвардом сборной Болгарии «Динамо» интересуется форвардом сборной Болгарии

Вице-чемпион Украины киевское «Динамо» может подписать нападающего софийского ЦСКА Кирила Десподова.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх