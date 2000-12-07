«Динамо» нацелилось на голландского форварда

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По информации издания «Het Nieuwsblad и HLN», скауты «Динамо» обратили внимание на Живковича после недавнего матча между молодежными сборными Украины и Нидерландов в отборе на чемпионат Европы. Форвард «Остенде» оформил дубль, а голландцывыиграли со счетом 3:0.В «Остенде» готовы продать Живковича, поскольку на клубном уровне голландец результативностью не впечатляет, при этом являясь одним из самых высокооплачиваемых футболистов команды.В текущем сезоне воспитанник «Аякса» в 16 матчах чемпионата Бельгии забил 3 гола и отдал одну результативную передачу. Еще один гол Живкович забил в Кубке Бельгии.Живкович подавал большие надежды в «Аяксе», забив за молодежку амстердамцев 27 голов в 40 матчах. Во взрослом футболе дела у потенциального новичка «Динамо» пока идут не так успешно.Стоит отметить, что Живкович считается одним из быстрейших футболистов чемпионата Бельгии. Персональный рекорд футболиста в беге на 100 метров – 10,96 секунды.Действующий контракт Ришайро Живковича с «Остенде» рассчитан до лета 2021 года, а его трансферная стоимость оценивается в 2,5 миллиона евро.